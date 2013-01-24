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Быстрее*, проще, умнее
Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой SteamGlide Plus не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара. Узнать обо всех преимуществах
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Быстрее*, проще, умнее
Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой SteamGlide Plus не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.
Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Наша лучшая подошва SteamGlide Plus гарантирует идеальное скольжение, а специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара.
Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.
В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.
Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.
Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.
Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.
Паровой удар до 190 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.
Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.
Быстрое разглаживание складок
Легко использовать
Борьба с накипью
Размер и вес
GC026/00
GC026/30
GC026/80