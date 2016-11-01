Ключевые слова для поиска

  • Быстрее*, проще, умнее Быстрее*, проще, умнее Быстрее*, проще, умнее
  • Play Pause

    Azur Performer Plus Паровой утюг

    GC4517/20

    Быстрее*, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой SteamGlide Plus не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Performer Plus Паровой утюг

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Быстрее*, проще, умнее

    Более эффективная очистка благодаря контейнеру для накипи

    • Пар 45 г/мин; паровой удар 190 г
    • Подошва SteamGlide Plus
    • Автоотключение и очистка от накипи
    • 2400 Вт
    2400 Вт для быстрого нагрева утюга

    2400 Вт для быстрого нагрева утюга

    Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

    Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

    Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

    Наша лучшая подошва SteamGlide Plus гарантирует идеальное скольжение, а специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара.

    Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

    Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

    Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.

    Самоочистка для эффективного удаления накипи

    Самоочистка для эффективного удаления накипи

    В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.

    Авторегулировка пара обеспечивает нужный объем пара для каждого типа ткани

    Авторегулировка пара обеспечивает нужный объем пара для каждого типа ткани

    Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

    Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

    Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

    Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

    Паровой удар до 190 г

    Паровой удар до 190 г

    Паровой удар до 190 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Название подошвы
      SteamGlide Plus
      Система "капля-стоп"
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Автоотключение
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      190  g
      Постоянная подача пара
      45  g/min
      Распыление воды
      Да

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      • Встроенный контейнер для сбора накипи
      • Функция самоочистки

    • Размер и вес

      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      34,1 * 30 * 36  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      16 * 32 * 14  cm
      Вес (с упаковкой)
      1,75  kg
      Вес утюга + подставки
      1,52  kg

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.