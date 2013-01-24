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Azur Performer Plus

Паровой утюг

GC4521/35
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    Azur Performer Plus Паровой утюг

    GC4521/35
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      Быстрее, проще, умнее

      С нашей премиальной подошвой

      • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
      • Подошва T-ionicGlide
      • Автоотключение и очистка от накипи
      • 2600 Вт
      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Паровой удар до 200 г

      Паровой удар до 200 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      Паровые утюги с технологией OptimalTemp оснащены высококлассной, устойчивой к царапинам подошвой T-ionicGlide от Philips, которая обеспечивает идеальное скольжение. Новое запатентованное покрытие гарантирует превосходный результат глаженья, а продуманная форма и специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Паровой утюг выключается автоматически, если оставлен без присмотра. Прибор выключится через 8 минут, если оставлен в вертикальном положении, или через 30 секунд, если оставлен на подошве или лежит на боку.

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

      Самоочистка для эффективного удаления накипи

      Самоочистка для эффективного удаления накипи

      В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.

      Коробка для хранения, подходит даже для горячего утюга

      Коробка для хранения, подходит даже для горячего утюга

      Эта уникальная и прочная коробка для безопасного хранения позволяет убрать горячий утюг сразу же после использования.

      Быстрая очистка отпаривателя от накипи

      Быстрая очистка отпаривателя от накипи

      Быстрая очистка от накипи — самой простой способ удаления из утюга известкового налета. Гарантирует постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Термоустойчивый короб для хранения
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Функция самоочистки
        Быстрая очистка от накипи
        Да

      • Легко использовать

        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Система "капля-стоп"
        Да
        Длина шнура питания
        2  м
        Система автоотключения
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Открывающаяся сбоку крышка

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        50  г/мин
        Мощность
        2600  Вт
        Подошва
        T-ionicGlide
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        200  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Ionic Deep Steam
        Да
        Настройка подачи пара
        Да

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