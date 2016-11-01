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Azur Performer Plus

Паровой утюг

GC4525/10
Общая оценка / 5
  • Быстрее*, проще, умнее Быстрее*, проще, умнее Быстрее*, проще, умнее
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    Azur Performer Plus Паровой утюг

    GC4525/10
    Общая оценка / 5

    Быстрее*, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Performer Plus Паровой утюг

    Быстрее*, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрее*, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Performer Plus Паровой утюг

    Быстрее*, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрее*, проще, умнее

      Более эффективная очистка благодаря контейнеру для накипи

      • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
      • Подошва T-ionicGlide
      • Автоотключение и очистка от накипи
      • 2600 Вт
      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.

      Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

      Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

      Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.

      Самоочистка для эффективного удаления накипи

      Самоочистка для эффективного удаления накипи

      В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

      Паровой удар до 200 г

      Паровой удар до 200 г

      Паровой удар до 200 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.

      • Простота использования

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Система автоотключения
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Длина шнура питания
        2  м

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        50  г/мин
        Подошва
        T-ionicGlide
        Мощность
        2600  Вт
        Паровой удар
        200  г

      • Быстрое разглаживание складок

        Распыление воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        • Встроенный контейнер для сбора накипи
        • Функция самоочистки

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        34,1 * 30 * 36  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        16 * 32 * 14  см
        Вес (с упаковкой)
        1,75  кг
        Вес утюга + подставка
        1,52  кг

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