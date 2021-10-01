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Azur

Паровой утюг

GC4532/20
Общая оценка / 5
  • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара
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    Azur Паровой утюг

    GC4532/20
    Общая оценка / 5

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Azur Паровой утюг

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Azur Паровой утюг

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантированно оптимальная подача пара

      С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

      • Постоянная подача пара 45 г/мин
      • Паровой удар 180 г
      • Подошва SteamGlide
      Система быстрой очистки от накипи

      Система быстрой очистки от накипи

      Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

      Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань для легкого разглаживания жестких складок

      2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

      Подача пара до 45 г/мин для быстрого разглаживания складок

      Подача пара до 45 г/мин для быстрого разглаживания складок

      Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      • Технология

        Превосходное скольжение подошвы
        3  stars
        Название подошвы
        Подошва SteamGlide
        Система "капля-стоп"
        Да
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Длина шнура питания
        2  m
        Встроенная розетка
        Да
        Элементы управления режимами подачи пара на ручке
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4  stars

      • Быстрое разглаживание складок

        Мощность
        2400  W
        Постоянная подача пара
        45  g/min
        Паровой удар
        180  g
        Напряжение
        240  V
        Готовность к использованию
        2  minute(s)
        Распыление воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Быстрая очистка от накипи

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        1,552  kg
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        13,7 x 16,7 x 33,2  cm
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        12,88 x 15,33 x 31,95  cm
        Вес (с упаковкой)
        1,791  kg
        Вес утюга + подставка
        1,569  kg

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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