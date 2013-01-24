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Azur

Паровой утюг

GC4563/30
Общая оценка / 5
  • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара
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    Azur Паровой утюг

    GC4563/30
    Общая оценка / 5

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Azur Паровой утюг

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Azur Паровой утюг

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантированно оптимальная подача пара

      С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

      • Постоянная подача пара 50 г/мин
      • Паровой удар 230 г
      • Подошва SteamGlide Advanced
      Паровой удар до 230 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 230 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Система быстрой очистки от накипи

      Система быстрой очистки от накипи

      Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

      Подошва SteamGlide Advanced для превосходного скольжения по ткани любого типа

      Подошва SteamGlide Advanced для превосходного скольжения по ткани любого типа

      Уникальная подошва SteamGlide Advanced с улучшенным слоем из титана и усовершенствованным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

      Технические характеристики

      • Технология

        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        50  г/мин
        Питание
        2600  Вт
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        230  г
        напряжение
        240  В
        Распыление воды
        Да

      • Легко использовать

        Превосходное скольжение подошвы
        3  звезд
        Название подошвы
        SteamGlide Advanced
        Встроенная розетка
        Да
        Длина шнура питания
        2  м
        Элементы управления режимами подачи пара на ручке
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4  звезд
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Быстрая очистка от накипи

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        13,7 x 16,7 x 33,2  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        12,88 x 15,33 x 31,95  см
        Вес (с упаковкой)
        1,791  кг
        Вес утюга
        1,552  кг
        Вес утюга + подставка
        1,569  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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