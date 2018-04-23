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Azur

Паровой утюг

GC4566/80
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  • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара
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    Azur Паровой утюг

    GC4566/80
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

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      Гарантированно оптимальная подача пара

      С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

      • Постоянная подача пара 50 г/мин
      • Паровой удар 250 г
      • Подошва SteamGlide Advanced
      Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Система быстрой очистки от накипи

      Система быстрой очистки от накипи

      Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

      Подошва SteamGlide Advanced для превосходного скольжения по ткани любого типа

      Подошва SteamGlide Advanced для превосходного скольжения по ткани любого типа

      Уникальная подошва SteamGlide Advanced с улучшенным слоем из титана и усовершенствованным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

      • Технология

        Превосходное скольжение подошвы
        3  stars
        Название подошвы
        SteamGlide Advanced
        Система "капля-стоп"
        Да
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Длина шнура питания
        2  m
        Встроенная розетка
        Да
        Элементы управления режимами подачи пара на ручке
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4  stars

      • Быстрое разглаживание складок

        Мощность
        2600  W
        Постоянная подача пара
        50  g/min
        Паровой удар
        250  g
        Напряжение
        240  V
        Готовность к использованию
        2  minute(s)
        Распыление воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Быстрая очистка от накипи

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        1,552  kg
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        13,7 x 16,7 x 33,2  cm
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        12,88 x 15,33 x 31,95  cm
        Вес (с упаковкой)
        1,791  kg
        Вес утюга + подставка
        1,569  kg

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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