С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release
Постоянная подача пара 50 г/мин
Паровой удар 250 г
Подошва SteamGlide Advanced
Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Система быстрой очистки от накипи
Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго
Подошва SteamGlide Advanced для превосходного скольжения по ткани любого типа
Уникальная подошва SteamGlide Advanced с улучшенным слоем из титана и усовершенствованным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.
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