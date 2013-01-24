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Паровой утюг

GC4740
Общая оценка / 5
  • Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях
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    Паровой утюг

    GC4740
    Общая оценка / 5

    Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях

    Функция Ionic DeepSteam позволяет разгладить даже самые неподатливые складки. Этот мощный утюг создает на 50% более мелкие частицы пара, которые проникают глубоко в самые неподатливые ткани, такие как хлопок и лен, обеспечивая превосходные результаты! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Паровой утюг

    Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях

    Функция Ionic DeepSteam позволяет разгладить даже самые неподатливые складки. Этот мощный утюг создает на 50% более мелкие частицы пара, которые проникают глубоко в самые неподатливые ткани, такие как хлопок и лен, обеспечивая превосходные результаты! Узнать обо всех преимуществах

    Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях

    Функция Ionic DeepSteam позволяет разгладить даже самые неподатливые складки. Этот мощный утюг создает на 50% более мелкие частицы пара, которые проникают глубоко в самые неподатливые ткани, такие как хлопок и лен, обеспечивая превосходные результаты! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях

    Функция Ionic DeepSteam позволяет разгладить даже самые неподатливые складки. Этот мощный утюг создает на 50% более мелкие частицы пара, которые проникают глубоко в самые неподатливые ткани, такие как хлопок и лен, обеспечивая превосходные результаты! Узнать обо всех преимуществах

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      Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях

      Мощное глажение с функцией Ionic DeepSteam

      • Функция Ionic DeepSteam
      На 50% более мелкие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

      На 50% более мелкие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

      В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.

      Идеальный баланс между скольжением и натяжением

      Идеальный баланс между скольжением и натяжением

      Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide PLUS идеально это сочетает.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Паровой удар до 170 г

      Паровой удар до 170 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

      Термозащитное покрытие позволяет сразу же убрать прибор

      Термозащитное покрытие позволяет сразу же убрать прибор

      Термозащитное покрытие позволяет сразу же убрать прибор.

      Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

      Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Включено в комплект
        • Зажим для удобного хранения шнура
        • Термозащитное покрытие

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        • Свободный поворот шнура на 360 градусов
        • Мягкая ручка
        Управляемая очистка от накипи
        Двойная система очистки от накипи
        Длина шнура
        3  м
        Никаких протечек
        Система "капля-стоп"
        Безопасен в использовании
        • Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг
        • Превышает международные стандарты перепада напряжения
        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Объем резервуара для воды
        335  мл

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        до 40 г/мин
        Функция Ionic DeepSteam
        Функция Ionic DeepSteam
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Паровой носик
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        до 170 г/мин
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Легко использовать

        Управление
        • Индикатор нагрева
        • Настройка подачи пара
        Быстрый нагрев
        Да

      • Гладкое скольжение

        Подошва
        Подошва SteamGlide

      • Технические характеристики

        Частота
        50–60
        Питание
        2400
        напряжение
        220–240
        Вес
        1,7  кг
        Объем резервуара для воды
        350  мл

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Зажим для хранения шнура
      • Термозащитное покрытие

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