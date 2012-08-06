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  • Свобода движения, свобода выбора Свобода движения, свобода выбора Свобода движения, свобода выбора
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    AZUR 2-in-1 Беспроводной паровой утюг

    GC4810/02

    Свобода движения, свобода выбора

    Больше не придется выбирать между свободой и результатом. Пользуйтесь Azur FreeMotion — это тот же утюг, но без провода. Пока вы перекладываете вещи, утюг подзаряжается от базовой станции. Жесткие складки? Утюг с легкостью переключается в проводной режим, для бесперебойной подачи электричества.

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    AZUR 2-in-1 Беспроводной паровой утюг

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    Свобода движения, свобода выбора

    Мощная подача пара, работает со шнуром/без шнура

    • 30 г/мин, паровой удар 160 г
    • Подошва Anodilium
    • 2000 Вт
    2-в-1: удобный беспроводной и мощный паровой утюг

    2-в-1: удобный беспроводной и мощный паровой утюг

    Функция 2-в-1 позволяет пользоваться мощным паровым утюгом и без шнура питания, и с подключением к розетке. Ощутите полную свободу движений в беспроводном формате, не меняя привычный процесс: утюг будет заряжаться сам при установке на базовую станцию, пока вы меняете положение вещи на доске. А если ткань слишком жесткая, переключитесь на проводной режим и гладьте паровым утюгом как обычно.

    Паровой удар до 160 г

    Паровой удар до 160 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

    Интенсивный выброс пара обеспечивает постоянную подачу пара на максимальной мощности

    Интенсивный выброс пара обеспечивает постоянную подачу пара на максимальной мощности

    Разглаживайте даже самые устойчивые складки при помощи функции интенсивного выброса пара, которая включает постоянный и максимально сильный паровой поток. В отличие от функции парового удара, которая обеспечивает кратковременный и однократный выход пара, функция интенсивного выброса поддерживает непрерывную подачу пара на максимальном уровне в течение нескольких минут.

    Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

    Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

    Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      2,4  m
      Мощность
      2000 Вт
      Напряжение
      220 - 240 В
      Объем резервуара для воды
      250  ml

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2.4  m
      Функция 2-в-1: работает со шнуром/без шнура
      Да
      Защита от протекания
      Да
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Подошва
      Anodilium
      Паровой носик
      Да
      Зажим для гладильной доски
      Да

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      30  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Интенсивный выброс пара
      Да
      Подача пара
      160  g

    Badge-D2C

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