2-в-1: удобный беспроводной и мощный паровой утюг

Функция 2-в-1 позволяет пользоваться мощным паровым утюгом и без шнура питания, и с подключением к розетке. Ощутите полную свободу движений в беспроводном формате, не меняя привычный процесс: утюг будет заряжаться сам при установке на базовую станцию, пока вы меняете положение вещи на доске. А если ткань слишком жесткая, переключитесь на проводной режим и гладьте паровым утюгом как обычно.