GC4820/02
Свобода движения, свобода выбора
Больше не придется выбирать между свободой и результатом. Пользуйтесь Azur FreeMotion — это тот же утюг, но без провода. Пока вы перекладываете вещи, утюг подзаряжается от базовой станции. Жесткие складки? Утюг с легкостью переключается в проводной режим, для бесперебойной подачи электричества.Узнать обо всех преимуществах
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Функция 2-в-1 позволяет пользоваться мощным паровым утюгом и без шнура питания, и с подключением к розетке. Ощутите полную свободу движений в беспроводном формате, не меняя привычный процесс: утюг будет заряжаться сам при установке на базовую станцию, пока вы меняете положение вещи на доске. А если ткань слишком жесткая, переключитесь на проводной режим и гладьте паровым утюгом как обычно.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Разглаживайте даже самые устойчивые складки при помощи функции интенсивного выброса пара, которая включает постоянный и максимально сильный паровой поток. В отличие от функции парового удара, которая обеспечивает кратковременный и однократный выход пара, функция интенсивного выброса поддерживает непрерывную подачу пара на максимальном уровне в течение нескольких минут.
Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
Жесткий футляр для хранения и переноски защищает утюг, когда он не используется.
Очистка от известкового налета
Аксессуары
Технические характеристики
Комфортное глажение
Быстрое и мощное разглаживание складок
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