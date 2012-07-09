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    Azur Паровой утюг

    GC4852/02

    Совершенство формы

    Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат.

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    Azur Паровой утюг

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    Совершенство формы

    Утюг с мощной подачей пара

    • Пар 50 г/мин, паровой удар 170 г
    • Подошва SteamGlide
    • Система автоотключения
    • 2600 Вт
    Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

    Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

    Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

    Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

    Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

    Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Паровой удар до 170 г

    Паровой удар до 170 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

    Идеальный баланс между скольжением и натяжением

    Идеальный баланс между скольжением и натяжением

    Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide PLUS сочетает зону скольжения и зону натяжения.

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

    Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

    Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

    Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,6  kg
      Напряжение
      220–240  V

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      350  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m
      Управление
      • Индикатор нагрева
      • Настройка подачи пара

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2.5  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      50  g/min
      Подошва
      SteamGlide Plus
      Мощность
      2600  W
      Подача пара
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      170  g

    Badge-D2C

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