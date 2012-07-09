GC4852/02
Совершенство формы
Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат.Узнать обо всех преимуществах
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Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.
Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide PLUS сочетает зону скольжения и зону натяжения.
2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.
Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Комфортное глажение
Быстрое и мощное разглаживание складок
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