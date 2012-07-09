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    Azur Паровой утюг

    GC4855/02

    Совершенство формы

    Вес и конструкция новой модели Azur позволяют легко перемещать утюг по одежде, разглаживая самые труднодоступные уголки. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат.

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    Azur Паровой утюг

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    Совершенство формы

    • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 180г
    • Подошва SteamGlide
    • Система автоотключения
    • 2400 Вт
    Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

    Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

    Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора для сбережения энергии, если он не используется более 5 минут.

    Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

    Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

    Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

    Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

    Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

    Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

    2400 Вт для быстрого нагрева

    2400 Вт для быстрого нагрева

    2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Паровой удар до 180 г

    Паровой удар до 180 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Боковая крышка резервуара

    Боковая крышка резервуара

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,6  kg
      Напряжение
      220—240  V

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      350  ml
      Система автоотключения
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m
      Быстрое и простое наполнение
      Да

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2.5  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2400  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      180  g
      Настройка подачи пара
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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