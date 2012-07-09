GC4855/02
Совершенство формы
Вес и конструкция новой модели Azur позволяют легко перемещать утюг по одежде, разглаживая самые труднодоступные уголки. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат.Узнать обо всех преимуществах
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Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора для сбережения энергии, если он не используется более 5 минут.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.
Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.
2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Комфортное глажение
Быстрое и мощное разглаживание складок
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