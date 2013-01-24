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Azur

Паровой утюг

GC4872/60
Общая оценка / 5
1 награда
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    Azur Паровой утюг

    GC4872/60
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Совершенство формы

    Новая модель Azur оснащена уникальной функцией Ionic Deepsteam, для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимизированный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Паровой утюг

    Совершенство формы

    Новая модель Azur оснащена уникальной функцией Ionic Deepsteam, для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимизированный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    Совершенство формы

    Новая модель Azur оснащена уникальной функцией Ionic Deepsteam, для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимизированный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Паровой утюг

    Совершенство формы

    Новая модель Azur оснащена уникальной функцией Ionic Deepsteam, для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимизированный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

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      Совершенство формы

      с функцией Ionic Deepsteam

      • Пар 50 г/мин, паровой удар 210 г
      • Подошва SteamGlide Plus
      • Система автоотключения
      • 2600 Вт
      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

      Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

      В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.

      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

      SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

      SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

      Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide Plus сочетает зону скольжения и зону натяжения.

      Боковая крышка резервуара

      Боковая крышка резервуара

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

      Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

      Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

      Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Распылитель
        Да
        Объем резервуара для воды
        335 ml
        Постоянная подача пара
        50 г/мин
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для наполнения
        напряжение
        220–240 V
        Ionic Deep Steam
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да
        Паровой носик
        Да
        Мощность
        2600 W
        Длина шнура питания
        2,5 m
        Настройка подачи пара
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Подошва
        SteamGlide Plus
        Паровой удар
        210 g
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

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