GC4875/02
Совершенство формы
Новая модель утюга Azur от Philips оснащена уникальной функцией ионизации пара для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимальный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов.Узнать обо всех преимуществах
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Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.
Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.
Паровой удар 200 г
2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения
Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.
Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Комфортное глажение
Быстрое и мощное разглаживание складок
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