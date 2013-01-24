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Всегда превосходные результаты
Паровой утюг Azur Pro обеспечивает мощную подачу пара, чтобы вы могли легко и быстро справиться с глаженьем. Удобное управление, невероятно гладкое скольжение, простая очистка от накипи и увеличенный резервуар для воды — простое и эффективное решение для ухода за одеждой. Узнать обо всех преимуществах
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Всегда превосходные результаты
Паровой утюг Azur Pro обеспечивает мощную подачу пара, чтобы вы могли легко и быстро справиться с глаженьем. Удобное управление, невероятно гладкое скольжение, простая очистка от накипи и увеличенный резервуар для воды — простое и эффективное решение для ухода за одеждой. Узнать обо всех преимуществах
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Паровой удар до 220 г позволяет разгладить неподатливые складки
Благодаря продуманной конструкции ручки с мягким покрытием процесс глаженья станет намного более комфортным.
T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.
Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду. Вы сможете погладить больше одежды за один раз.
Паровой утюг выключается автоматически, если оставлен без присмотра. Прибор выключится через 8 минут, если оставлен в вертикальном положении, или через 30 секунд, если оставлен на подошве или лежит на боку.
Длинный шнур 2,5 м не сковывает движения во время глаженья — вы сможете легко дотянуться до любого края гладильной доски.
Быстрая очистка от накипи — самой простой способ удаления из утюга известкового налета. Гарантирует постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.
Легко использовать
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Гарантия
Очистка от накипи
Размер и вес
GC026/00
GC026/30
GC026/80