GC4890/02
Утюг мощностью 2600 Вт
Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.Узнать обо всех преимуществах
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Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.
Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.
Благодаря мощному паровому удару 200 г вы сможете разгладить даже самые жесткие складки
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Комфортное глажение
Быстрое и мощное разглаживание складок
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