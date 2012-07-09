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    Azur Паровой утюг

    GC4890/02

    Утюг мощностью 2600 Вт

    Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.

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    Azur Паровой утюг

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    Утюг мощностью 2600 Вт

    Мощный утюг с увеличенной подачей пара

    • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
    • Подошва Anodilium
    • Система автоотключения
    • 2600 Вт
    Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

    Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

    Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

    Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

    Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

    Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

    Паровой удар 200 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар 200 г для разглаживания самых жестких складок

    Благодаря мощному паровому удару 200 г вы сможете разгладить даже самые жесткие складки

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,6  kg
      Напряжение
      220—240  V

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      350  ml
      Система автоотключения
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m
      Быстрое и простое наполнение
      Да

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2.5  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      50  g/min
      Подошва
      Anodilium
      Мощность
      2600  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      200  g
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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