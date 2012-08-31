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    Azur Паровой утюг

    GC4891/02

    Утюг мощностью 2600 Вт

    Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.

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    Azur Паровой утюг

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    Утюг мощностью 2600 Вт

    Мощный утюг с увеличенной подачей пара

    • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
    • Подошва Anodilium
    • Система автоотключения
    • 2600 Вт
    Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

    Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

    Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!

    Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

    Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

    Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора для сбережения энергии, если он не используется более 5 минут.

    Паровой удар 200 г

    Паровой удар 200 г

    Паровой удар 200 г

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean

    • Аксессуары

      Термоустойчивый короб для хранения
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,6  kg
      Напряжение
      220—240  V

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      350  ml
      Система автоотключения
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m
      Быстрое и простое наполнение
      Да

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2.5  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      50  g/min
      Подошва
      Anodilium
      Мощность
      2600  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      200  g
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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