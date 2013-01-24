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Azur

Паровой утюг

GC4891/02
Общая оценка / 5
1 награда
  • Утюг мощностью 2600 Вт Утюг мощностью 2600 Вт Утюг мощностью 2600 Вт
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    Azur Паровой утюг

    GC4891/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Утюг мощностью 2600 Вт

    Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Паровой утюг

    Утюг мощностью 2600 Вт

    Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки. Узнать обо всех преимуществах

    Утюг мощностью 2600 Вт

    Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Паровой утюг

    Утюг мощностью 2600 Вт

    Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки. Узнать обо всех преимуществах

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      Утюг мощностью 2600 Вт

      Мощный утюг с увеличенной подачей пара

      • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
      • Подошва Anodilium
      • Система автоотключения
      • 2600 Вт
      Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

      Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

      Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора для сбережения энергии, если он не используется более 5 минут.

      Паровой удар 200 г

      Паровой удар 200 г

      Паровой удар 200 г

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        2.5 m

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Распылитель
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Вес утюга
        1,6 kg
        Объем резервуара для воды
        350 ml
        Постоянная подача пара
        50 г/мин
        напряжение
        220—240 V
        Мощность
        2600 W
        Система "капля-стоп"
        Да
        Длина шнура питания
        2,5 m
        Настройка подачи пара
        Да
        Паровой удар
        200 g
        Подошва
        Anodilium
        Термоустойчивый короб для хранения
        Да
        Быстрое и простое наполнение
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Система автоотключения
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

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