GC4891/02
Утюг мощностью 2600 Вт
Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.Узнать обо всех преимуществах
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Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора для сбережения энергии, если он не используется более 5 минут.
Паровой удар 200 г
Очистка от известкового налета
Аксессуары
Технические характеристики
Удобство использования
Комфортное глажение
Быстрое и мощное разглаживание складок
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