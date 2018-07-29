Неизменно высокий результат
Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Неизменно высокий результат
Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах
Неизменно высокий результат
Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Неизменно высокий результат
Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.
Наша превосходная подошва SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.
Технология
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Размеры и вес
Экологичность
Гарантия
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