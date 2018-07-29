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Azur

Паровой утюг

GC4902/20
Общая оценка / 5
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    Azur Паровой утюг

    GC4902/20
    Общая оценка / 5

    Неизменно высокий результат

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

    Azur Паровой утюг

    Неизменно высокий результат

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

    Неизменно высокий результат

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

    Azur Паровой утюг

    Неизменно высокий результат

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

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      Неизменно высокий результат

      С нашей лучшей подошвой, устойчивой к царапинам

      • Постоянная подача пара 50 г/мин
      • паровой удар 220 г
      • Подошва SteamGlide Elite
      Паровой удар до 220 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 220 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      2800 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

      2800 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

      Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Система быстрой очистки от накипи

      Система быстрой очистки от накипи

      Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

      SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

      SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

      Наша превосходная подошва SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.

      • Технология

        Объем резервуара для воды
        300  ml
        Превосходное скольжение подошвы
        4  stars
        Название подошвы
        SteamGlide Elite
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Длина шнура питания
        2,5  m
        Система "капля-стоп"
        Да
        Встроенная розетка
        Да
        Элементы управления режимами подачи пара на ручке
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        5  stars
        Автоотключение
        Да
        Световой индикатор
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Давление
        50 г/мин
        Мощность
        2800  W
        Постоянная подача пара
        50  g/min
        Паровой удар
        220  g
        Напряжение
        240  V
        Vertical steam
        Да
        Готовность к использованию
        2  minute(s)
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Распыление воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Быстрая очистка от накипи

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        1,669  kg
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        13,7 x 16,7 x 33,2  cm
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        12,88 x 15,33 x 31,95  cm
        Вес (с упаковкой)
        1,908  kg

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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