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  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
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    PerfectCare Azur Паровой утюг

    GC4910/10

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот!

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    PerfectCare Azur Паровой утюг

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    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Безупречные результаты глажения

    • Пар 45 г/мин; паровой удар 180 г
    • Подошва SteamGlide Plus
    • Автоотключение и очистка от накипи
    • Для всех тканей, допускающих глажение
    Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

    Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

    Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

    SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

    SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

    Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide PLUS идеально это сочетает.

    Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

    Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

    Паровой утюг PerfectCare Azur можно использовать с водопроводной водой благодаря двойной системе очистки от накипи. Капсулы от накипи и функция самоочистки препятствуют образованию известкового налета. Для оптимальных результатов глажения и непрерывной подачи пара рекомендуется использовать деминерализованную воду.

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Паровой утюг автоматически выключается, если не используется в вертикальном положении в течение 3 минут или в горизонтальном положении в течение 2 минут.

    Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

    Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

    Благодаря носику парового утюга Quattro Precision вы сможете с легкостью разгладить даже труднодоступные участки одежды. Специальное углубление облегчает глажение вдоль пуговиц, а благодаря особой конструкции вы сможете контролировать процесс глажения. Мощный паровой удар и узкий носик Quattro Precision позволяют разгладить даже самые мелкие детали одежды.

    Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

    Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

    Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время.

    Мощность 2400 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 2400 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 2400 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей (допускающих глажение).

    Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Паровой удар до 180 г

    Паровой удар до 180 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    100 % быстрое глажение всех типов тканей, самый быстрый паровой утюг

    100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

    • Хранение

      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      350  ml
      Система автоотключения
      Да
      Название подошвы
      SteamGlide Plus
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      2,5  m

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      180  g
      Постоянная подача пара
      До 45  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление воды
      Да

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да
      Экономия энергии*
      10  %

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Double Active Calc Clean

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,79  kg

    Badge-D2C

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