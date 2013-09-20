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  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
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    PerfectCare Azur Паровой утюг

    GC4918/30

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот!

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    PerfectCare Azur Паровой утюг

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    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Безупречные результаты глажения

    • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
    • Подошва T-ionicGlide
    • Автоотключение и очистка от накипи
    • Для всех тканей, допускающих глажение
    Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

    Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

    Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    Паровые утюги с технологией OptimalTemp оснащены высококлассной, устойчивой к царапинам подошвой T-ionicGlide от Philips, которая обеспечивает идеальное скольжение. Новое запатентованное покрытие гарантирует превосходный результат глаженья, а продуманная форма и специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

    Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

    Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

    Паровой утюг PerfectCare Azur можно использовать с водопроводной водой благодаря двойной системе очистки от накипи. Капсулы от накипи и функция самоочистки препятствуют образованию известкового налета. Для оптимальных результатов глажения и непрерывной подачи пара рекомендуется использовать деминерализованную воду.

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Паровой утюг автоматически выключается, если не используется в вертикальном положении в течение 3 минут или в горизонтальном положении в течение 2 минут.

    Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

    Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

    Благодаря носику парового утюга Quattro Precision вы сможете с легкостью разгладить даже труднодоступные участки одежды. Специальное углубление облегчает глажение вдоль пуговиц, а благодаря особой конструкции вы сможете контролировать процесс глажения. Мощный паровой удар и узкий носик Quattro Precision позволяют разгладить даже самые мелкие детали одежды.

    Уникальный держатель шнура

    Уникальный держатель шнура

    Уникальный держатель крепится к гладильной доске и позволяет удобно разместить шнур во время глажения.

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей (глажение которых допускается).

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Паровой удар до 200 г

    Паровой удар до 200 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    100 % быстрое глажение всех типов тканей, самый быстрый паровой утюг

    100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Напоминание об очистке от накипи
      Желтый мигающий индикатор
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,75  kg

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      350  ml
      Система автоотключения
      Да
      Мягкая ручка
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m
      Быстрое и простое наполнение
      Да
      Держатель шнура CordGuide
      Аккуратное хранение шнура

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2,5  m

    • Экологическая безопасность

      Энергосбережение
      Снижение энергопотребления на 10 %

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Постоянная подача пара
      До 50  g/min
      Подошва
      T-ionicGlide
      Мощность
      2800  W
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      200  g

    Badge-D2C

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