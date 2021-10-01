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    Azur Advanced Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

    GC4930/10

    Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*

    Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань*, благодаря технологии OptimalTEMP; теперь пар проникает в ткань на 20 % глубже для быстрого разглаживания складок.*

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    Azur Advanced Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

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    Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*

    Без риска прожечь ткань

    • 2400 Вт
    • Постоянная подача пара 45 г/мин
    • Паровой удар 210 г
    • Подошва SteamGlide Plus
    Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

    Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

    Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой и от льна до кашемира, в любой последовательности и не тратьте время на настройку температуры и сортировку одежды. Паровые утюги Philips с технологией OptimalTEMP облегчают и ускоряют процесс глажения. Они протестированы независимыми экспертами.

    Паровой удар до 210 г для разглаживания жестких складок

    Паровой удар до 210 г для разглаживания жестких складок

    Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

    2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

    Благодаря мощной подаче (45 г) в ткань может проникать на 20 % больше пара*

    Благодаря мощной подаче (45 г) в ткань может проникать на 20 % больше пара*

    Благодаря мощной и постоянной подаче пара в ткань теперь проникает на 20 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

    Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

    Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

    Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

    Интеллектуальное напоминание об очистке утюга от накипи

    Интеллектуальное напоминание об очистке утюга от накипи

    Утюг оснащен интеллектуальным напоминанием об очистке от накипи, которое сообщает, когда требуется выполнить эту процедуру. Просто нажмите на кнопку Calc-Clean на резервуаре для воды, чтобы очистить утюг от накипи и обеспечить оптимальную подачу пара

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

    Пар глубоко проникает в ткань для превосходных быстрых результатов

    Благодаря особому конструктивному решению в ткань может проникать на 20 %* больше пара, поэтому превосходные результаты достигаются еще быстрее.

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      330  ml
      Название подошвы
      SteamGlide Plus
      Система "капля-стоп"
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Устойчивое вертикальное положение
      Да
      Большое отверстие для залива воды
      Да
      Автоотключение
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      210  g
      Постоянная подача пара
      45  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да

    • Экологичность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Функция самоочистки

    • Размер и вес

      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      33,3 x 17,5 x 13,5  cm

    Badge-D2C

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    • Для всех тканей, допускающих глажение
    • По сравнению с GC4910

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