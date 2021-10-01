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Azur Advanced

Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

GC4938/20
Общая оценка / 5
1 награда
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов* Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов* Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
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    Azur Advanced Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

    GC4938/20
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*

    Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань*, благодаря технологии OptimalTEMP; теперь пар проникает в ткань на 20 % глубже для быстрого разглаживания складок.* Узнать обо всех преимуществах

    Azur Advanced Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

    Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*

    Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань*, благодаря технологии OptimalTEMP; теперь пар проникает в ткань на 20 % глубже для быстрого разглаживания складок.* Узнать обо всех преимуществах

    Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*

    Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань*, благодаря технологии OptimalTEMP; теперь пар проникает в ткань на 20 % глубже для быстрого разглаживания складок.* Узнать обо всех преимуществах

    Azur Advanced Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

    Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*

    Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань*, благодаря технологии OptimalTEMP; теперь пар проникает в ткань на 20 % глубже для быстрого разглаживания складок.* Узнать обо всех преимуществах

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      Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*

      Без риска прожечь ткань

      • 3000 Вт
      • Постоянная подача пара 55 г/мин
      • Паровой удар 240 г
      • Подошва SteamGlide Plus
      Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

      Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

      Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой и от льна до кашемира, в любой последовательности и не тратьте время на настройку температуры и сортировку одежды. Паровые утюги Philips с технологией OptimalTEMP облегчают и ускоряют процесс глажения. Они протестированы независимыми экспертами.

      3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

      Удлиненный шнур для удобства перемещения

      Удлиненный шнур для удобства перемещения

      Длина шнура 3 метра для максимального удобства.

      Благодаря мощной подаче пара (55 г) в ткань может проникать на 20 % больше пара*

      Благодаря мощной подаче пара (55 г) в ткань может проникать на 20 % больше пара*

      Благодаря мощной и постоянной подаче пара в ткань теперь проникает на 20 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

      Паровой удар до 240 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 240 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

      Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

      Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

      Быстрая очистка от накипи Quick Calc Release за 15 секунд для оптимальной подачи пара надолго

      Быстрая очистка от накипи Quick Calc Release за 15 секунд для оптимальной подачи пара надолго

      Улучшенная подача пара гарантирует эффективное разрушение известкового налета, а в контейнере теперь может накапливаться в 5 раз больше частиц накипи*. Благодаря системе Quick Calc Release контейнер легко извлекается и опустошается менее чем за 15 секунд для обеспечения ежедневной оптимальной подачи пара.

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

      Пар глубоко проникает в ткань для превосходных быстрых результатов

      Благодаря особому конструктивному решению в ткань может проникать на 20 %* больше пара, поэтому превосходные результаты достигаются еще быстрее.

      • Простота использования

        Объем резервуара для воды
        330  ml
        Название подошвы
        SteamGlide Plus
        Система "капля-стоп"
        Да
        Длина шнура питания
        3  m
        Устойчивое вертикальное положение
        Да
        Большое отверстие для залива воды
        Да
        Автоотключение
        Да

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Технология

        Технология OptimalTEMP
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Мощность
        3000  W
        Паровой удар
        240  g
        Постоянная подача пара
        55  g/min
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Экологичность

        Инструкция по эксплуатации
        из 100% переработанной бумаги

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Быстрая очистка от накипи

      • Размеры и вес

        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        33,3 x 17,5 x 13,5  cm

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            • Для всех тканей, допускающих глажение
            • По сравнению с GC4910

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