GC4939/00
Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань*, благодаря технологии OptimalTEMP; теперь пар проникает в ткань на 20 % глубже для быстрого разглаживания складок.*Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой и от льна до кашемира, в любой последовательности и не тратьте время на настройку температуры и сортировку одежды. Паровые утюги Philips с технологией OptimalTEMP облегчают и ускоряют процесс глажения. Они протестированы независимыми экспертами.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Длина шнура 3 метра для максимального удобства.
Благодаря мощной и постоянной подаче пара в ткань теперь проникает на 20 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Наша усовершенствованная подошва SteamGlide Advanced обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани. Основание из нержавеющей стали в два раза прочнее алюминия, а 6-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.
Улучшенная подача пара гарантирует эффективное разрушение известкового налета, а в контейнере теперь может накапливаться в 5 раз больше частиц накипи*. Благодаря системе Quick Calc Release контейнер легко извлекается и опустошается менее чем за 15 секунд для обеспечения ежедневной оптимальной подачи пара.
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.
Благодаря особому конструктивному решению в ткань может проникать на 20 %* больше пара, поэтому превосходные результаты достигаются еще быстрее.
Удобство использования
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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