Наш самый удобный и мощный паровой утюг.
Без риска прожечь ткань*, автоматическая интеллектуальная подача пара.
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Наш самый удобный и мощный паровой утюг.
Без риска прожечь ткань*, автоматическая интеллектуальная подача пара.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Постоянная подача пара
75 г/мин
Очистка от накипи и загрязнений
Быстрая очистка от накипи
|Постоянная подача пара
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|Функция Ionic Deepsteam
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|Питание
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|Паровой удар
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|Вертикальное отпаривание
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|Название подошвы
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|Объем резервуара для воды
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|Устойчивое вертикальное положение
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|Система "капля-стоп"
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|Большое отверстие для залива воды
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|Автоотключение
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|Длина шнура
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|Очистка от накипи и загрязнений
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|Размеры изделия (Ш x В x Д)
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|Международная гарантия 2 года
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|Режим энергосбережения
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|Инструкция по эксплуатации
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