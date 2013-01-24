Одежда без складок каждый день

Новый отпариватель для одежды Philips DailyTouch разработан для ежедневного использования и быстрого удаления складок. Повесьте предмет одежды на встроенную вешалку и прогладьте его с помощью мощного пара, перемещая сопло по ткани. Узнать обо всех преимуществах