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DailyTouch

Отпариватель для одежды

GC504/30
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Общая оценка / 5
  • Одежда без складок каждый день Одежда без складок каждый день Одежда без складок каждый день
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    DailyTouch Отпариватель для одежды

    GC504/30
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Одежда без складок каждый день

    Новый отпариватель для одежды Philips DailyTouch разработан для ежедневного использования и быстрого удаления складок. Повесьте предмет одежды на встроенную вешалку и прогладьте его с помощью мощного пара, перемещая сопло по ткани. Узнать обо всех преимуществах

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    DailyTouch Отпариватель для одежды

    Одежда без складок каждый день

    Новый отпариватель для одежды Philips DailyTouch разработан для ежедневного использования и быстрого удаления складок. Повесьте предмет одежды на встроенную вешалку и прогладьте его с помощью мощного пара, перемещая сопло по ткани. Узнать обо всех преимуществах

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      Одежда без складок каждый день

      Благодаря мощной постоянной подаче пара

      • 1600 Вт
      • Регулируемая стойка с вешалкой
      • Перчатка
      Мощная постоянная подача пара

      Мощная постоянная подача пара

      Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.

      Широкая подошва сопла для быстрого глажения

      Широкая подошва сопла для быстрого глажения

      Широкая подошва сопла для быстрого и удобного отпаривания.

      Специальная вешалка для одежды

      Специальная вешалка для одежды

      Во время отпаривания на специальную вешалку можно повесить такие предметы одежды, как рубашка, платье и брюки.

      Регулируемая стойка

      Регулируемая стойка

      Встроенная складная регулируемая стойка удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания.

      Большой съемный резервуар для воды

      Большой съемный резервуар для воды

      Большой съемный прозрачный резервуар для воды обеспечивает непрерывное отпаривание в течение 30 минут. Большое отверстие для удобного наполнения.

      Силиконовый шланг не содержит ПВХ

      Силиконовый шланг не содержит ПВХ

      Шланг подачи пара изготовлен из силикона — безопасного для здоровья материала, подходящего для использования с паром. Мы заботимся о безопасности и здоровье вашей семьи, поэтому шланг не содержит ПВХ.

      Подходит для деликатных тканей, например шелка

      Подходит для деликатных тканей, например шелка

      Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.

      Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

      Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

      Входящая в комплект рукавица защитит ваши руки во время отпаривания.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Питание
        1600  Вт
        Постоянная подача пара
        33  г/мин
        Широкая подошва сопла
        Да

      • Легко использовать

        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Съемный резервуар для воды
        Долив в любое время
        Да
        Длина шнура питания
        1,6  м
        Длина шланга
        1,3  м
        Безопасен для всех видов тканей
        Подходит даже для шелка
        Объем резервуара для воды
        1400  мл
        Время нагрева
        < 1  мин

      • Забота об окружающей среде

        Силиконовый шланг подачи пара
        Да

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В

      • Аксессуары

        Складная вешалка для одежды
        Да
        Регулируемая стойка
        Да
        Рукавица для дополнительной защиты
        Да

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