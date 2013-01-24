Ключевые слова для поиска
Одежда без складок каждый день
Новый отпариватель для одежды Philips DailyTouch разработан для ежедневного использования и быстрого удаления складок. Повесьте предмет одежды на встроенную вешалку и прогладьте его с помощью мощного пара, перемещая сопло по ткани. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одежда без складок каждый день
Новый отпариватель для одежды Philips DailyTouch разработан для ежедневного использования и быстрого удаления складок. Повесьте предмет одежды на встроенную вешалку и прогладьте его с помощью мощного пара, перемещая сопло по ткани. Узнать обо всех преимуществах
Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.
Широкая подошва сопла для быстрого и удобного отпаривания.
Во время отпаривания на специальную вешалку можно повесить такие предметы одежды, как рубашка, платье и брюки.
Встроенная складная регулируемая стойка удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания.
Большой съемный прозрачный резервуар для воды обеспечивает непрерывное отпаривание в течение 30 минут. Большое отверстие для удобного наполнения.
Шланг подачи пара изготовлен из силикона — безопасного для здоровья материала, подходящего для использования с паром. Мы заботимся о безопасности и здоровье вашей семьи, поэтому шланг не содержит ПВХ.
Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.
Входящая в комплект рукавица защитит ваши руки во время отпаривания.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Забота об окружающей среде
Очистка от накипи
Технические характеристики
Аксессуары
GC026/00
GC026/30
GC026/80