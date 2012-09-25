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  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
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    PerfectCare Xpress Утюг с компактным парогенератором

    GC5060/02

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. PerfectCare Xpress от Philips — это великолепные результаты глажения без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот!

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    PerfectCare Xpress Утюг с компактным парогенератором

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    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Утюг с мощным компактным парогенератором внутри

    • Пар 65 г/мин; паровой удар 200 г
    • Подошва SteamGlide
    • Автоотключение и очистка от накипи
    • Для всех тканей, допускающих глажение
    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

    100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

    100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

    100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

    Подошва SteamGlide для мощного парового потока и превосходного скольжения

    Подошва SteamGlide для мощного парового потока и превосходного скольжения

    Подошва, сочетающая превосходное керамическое покрытие для превосходного скольжения по любым тканям и тщательно продуманную конструкцию отверстий для эффективного удаления складок.

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей (глажение которых допускается).

    Датчик подачи пара автоматически активирует паровой поток

    Датчик подачи пара автоматически активирует паровой поток

    Инновационный датчик автоматической подачи пара с детектором движения активирует паровой поток при движении утюга вдоль гладильной доски. Таким образом, пар всегда подается в необходимом объеме для эффективного разглаживания складок при минимальных потерях. Превосходные результаты и энергоэффективность.

    Постоянная мощная подача пара до 65 г/мин

    Постоянная мощная подача пара до 65 г/мин

    Постоянная мощная подача пара до 65 г/мин для более эффективного разглаживания складок на любой одежде

    Паровой удар до 200 г

    Паровой удар до 200 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    OptimalTemp — идеальное сочетание пара и температуры

    OptimalTemp — идеальное сочетание пара и температуры

    Одна оптимальная настройка для всех типов тканей. Всегда идеальное соотношение объема пара и температуры благодаря: 1) усовершенствованному процессору Smart Control для поддержания необходимого уровня парообразования и температурного режима; 2) сверхмощной циклонической камере для постоянной мощной подачи пара при глажении любых типов тканей.

    Автоотключение в 3 случаях

    Автоотключение в 3 случаях

    Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.

    Экорежим для эффективного глажения

    Экорежим для эффективного глажения

    Экорежим, при выборе которого подается оптимальный объем пара, гарантирует эффективное глажение при низком энергопотреблении

    Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

    Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Картриджи против накипи, промывка
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Удобство использования

      Безопасен для всех видов тканей
      Подходит даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      320  ml
      Система автоотключения
      Да
      Мягкая ручка
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2.5  m

    • Экологическая безопасность

      Экорежим
      Экономия энергии 20%

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Постоянная подача пара
      65  g/min
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2800  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      200  g
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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