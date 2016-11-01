GC507/60
Быстрое удаление складок каждый день
Отпариватель для одежды EasyTouch разработан для ежедневного использования и простого удаления складок. Благодаря мощной подаче пара, регулируемой стойке, нескольким режимам отпаривания и удобной вешалке для одежды глажение станет максимально удобным и эффективным.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная постоянная подача пара позволит разгладить складки всего за несколько движений.
Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.
Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.
Большой съемный прозрачный резервуар для воды подходит для глажения в течение долгого времени. Большое отверстие для удобного наполнения.
Выберите нужную интенсивность подачи пара в зависимости от предмета одежды.
Встроенная складная регулируемая стойка удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания.
Широкая подошва сопла у эргономичной головки отпаривателя для быстрого и удобного отпаривания.
Шланг подачи пара изготовлен из силикона — безопасного для здоровья материала, подходящего для использования с паром. Мы заботимся о безопасности и здоровье вашей семьи, поэтому шланг не содержит ПВХ.
Входящая в комплект рукавица защитит ваши руки во время отпаривания.
Во время отпаривания на специальную вешалку можно повесить такие предметы одежды, как рубашка, платье и брюки.
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Гарантия
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.