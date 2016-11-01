Ключевые слова для поиска

  • Быстрое удаление складок каждый день Быстрое удаление складок каждый день Быстрое удаление складок каждый день

    Easy Touch Отпариватель для одежды

    GC507/60

    Быстрое удаление складок каждый день

    Отпариватель для одежды EasyTouch разработан для ежедневного использования и простого удаления складок. Благодаря мощной подаче пара, регулируемой стойке, нескольким режимам отпаривания и удобной вешалке для одежды глажение станет максимально удобным и эффективным.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Easy Touch Отпариватель для одежды

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Быстрое удаление складок каждый день

    Мощная постоянная подача пара и удобные настройки

    • 1500 Вт
    • Регулируемая стойка
    • 3 режима подачи пара
    Мощная постоянная подача пара

    Мощная постоянная подача пара

    Мощная постоянная подача пара позволит разгладить складки всего за несколько движений.

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.

    Функция простой очистки от накипи

    Функция простой очистки от накипи

    Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.

    Съемный резервуар для воды

    Съемный резервуар для воды

    Большой съемный прозрачный резервуар для воды подходит для глажения в течение долгого времени. Большое отверстие для удобного наполнения.

    3 режима подачи пара для разных типов одежды

    3 режима подачи пара для разных типов одежды

    Выберите нужную интенсивность подачи пара в зависимости от предмета одежды.

    Регулируемая стойка для изменения высоты

    Регулируемая стойка для изменения высоты

    Встроенная складная регулируемая стойка удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания.

    Широкая подошва сопла для быстрого отпаривания

    Широкая подошва сопла для быстрого отпаривания

    Широкая подошва сопла у эргономичной головки отпаривателя для быстрого и удобного отпаривания.

    Силиконовый шланг не содержит ПВХ

    Силиконовый шланг не содержит ПВХ

    Шланг подачи пара изготовлен из силикона — безопасного для здоровья материала, подходящего для использования с паром. Мы заботимся о безопасности и здоровье вашей семьи, поэтому шланг не содержит ПВХ.

    Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

    Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

    Входящая в комплект рукавица защитит ваши руки во время отпаривания.

    Специальная вешалка для одежды

    Специальная вешалка для одежды

    Во время отпаривания на специальную вешалку можно повесить такие предметы одежды, как рубашка, платье и брюки.

    • Удобство использования

      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      1200  ml
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,4  m

    • Аксессуары в комплекте

      Вешалка для одежды
      Да
      Рукавица для дополнительной защиты
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      1500  W
      Постоянная подача пара
      30  g/min
      Напряжение
      220  V
      Различные режимы подачи пара
      Да
      Различные настройки подачи пара
      3  levels

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Простая очистка

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.