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    GC515/25

    GC515/25

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    GC515/25

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    Мощная постоянная подача пара

    Мощная постоянная подача пара

    Мощная постоянная подача пара позволит разгладить складки всего за несколько движений.

    Легкость использования

    Легкость использования

    Отпариватель очень прост в использовании. Благодаря компактному и портативному дизайну его удобно хранить и переносить.

    Гладильная доска не требуется

    Гладильная доска не требуется

    При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется, что значительно облегчает глажение.

    Идеально подходит для таких деликатных тканей, как шелк и кашемир

    Идеально подходит для таких деликатных тканей, как шелк и кашемир

    Отпариватель идеально подходит для ухода за деликатными тканями, такими как шелк.

    Складная вешалка для одежды

    Складная вешалка для одежды

    Складная вешалка легко устанавливается и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания.

    Мощность 1500 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 1500 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Простота установки и хранения

    Простота установки и хранения

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Аксессуары

      Съемный подвес
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220  V
      Размеры упаковки
      33,5 x 41 x 34  cm
      Габариты изделия
      30 x 38 x 30,5  cm
      Вес изделия
      3.1  kg

    • Удобство использования

      Время нагрева
      2  minute(s)
      Безопасен для всех видов тканей
      Подходит даже для шелка
      Долив в любое время
      Да
      Объем резервуара для воды
      1000  ml
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Длина шланга
      1,5  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      35  g/min
      Мощность
      1500  W
      Подача пара
      Да

    Badge-D2C

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