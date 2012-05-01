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    GC526/05

    GC526/05

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    GC526/05

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    Мощная постоянная подача пара

    Мощная постоянная подача пара

    Мощная постоянная подача пара позволит разгладить складки всего за несколько движений.

    Легкость использования

    Легкость использования

    Отпариватель очень прост в использовании. Благодаря компактному и портативному дизайну его удобно хранить и переносить.

    Гладильная доска не требуется

    Гладильная доска не требуется

    При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется, что значительно облегчает глажение.

    Идеально подходит для таких деликатных тканей, как шелк и кашемир

    Идеально подходит для таких деликатных тканей, как шелк и кашемир

    Отпариватель идеально подходит для ухода за деликатными тканями, такими как шелк.

    Регулировка подачи пара

    Регулировка подачи пара

    Выберите необходимую интенсивность подачи пара для одежды.

    Складная вешалка для одежды

    Складная вешалка для одежды

    Складная вешалка легко устанавливается и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания.

    Мощность 1500 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 1500 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Простота установки и хранения

    Простота установки и хранения

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Аксессуары

      Рукавица для дополнительной защиты
      Да
      Съемный подвес
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220  V
      Размеры упаковки
      33,5 x 41 x 34  cm
      Габариты изделия
      30 x 38 x 30,5  cm
      Вес изделия
      3.1  kg

    • Удобство использования

      Безопасен для всех видов тканей
      Подходит даже для шелка
      Долив в любое время
      Да
      Время нагрева
      2  minute(s)
      Объем резервуара для воды
      1000  ml
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Длина шланга
      1,5  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      35  g/min
      Мощность
      1500  W
      Подача пара
      Да
      Регулировка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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