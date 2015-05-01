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  • Освежите одежду из деликатной ткани, добавив любимый аромат Освежите одежду из деликатной ткани, добавив любимый аромат Освежите одежду из деликатной ткани, добавив любимый аромат

    ClearTouch Essence Отпариватель для одежды

    GC535/35

    Освежите одежду из деликатной ткани, добавив любимый аромат

    Новый отпариватель ClearTouch Essence позволяет придать одежде ваш любимый аромат. Добавьте любимую композицию в капсулу для парфюма MyEssence и используйте пар, чтобы освежить одежду без стирки и химчистки.

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    ClearTouch Essence Отпариватель для одежды

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    Освежите одежду из деликатной ткани, добавив любимый аромат

    С капсулой для парфюма MyEssence

    • 2000 Вт
    • Капсула для парфюма MyEssence
    • Замок Hang&Lock
    Придайте одежде аромат вашего любимого парфюма во время отпаривания

    Придайте одежде аромат вашего любимого парфюма во время отпаривания

    Благодаря инновационной капсуле для парфюма MyEssence вы сможете придать одежде ваш любимый аромат во время отпаривания.

    Мощная подача пара

    Мощная подача пара

    Мощная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.

    Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

    Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

    Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.

    Удобная функция крепления для быстрого отпаривания одежды

    Удобная функция крепления для быстрого отпаривания одежды

    Уникальная функция фиксации вешалки для одежды обеспечивает максимально удобное отпаривание — даже при использовании собственной вешалки.

    Подошва XL из нержавеющей стали ускоряет процесс отпаривания

    Подошва XL из нержавеющей стали ускоряет процесс отпаривания

    Сопло отпаривателя с подошвой размера XL из нержавеющей стали обеспечивает быстрый результат.

    Прозрачный съемный резервуар со специальным отверстием для залива воды

    Прозрачный съемный резервуар со специальным отверстием для залива воды

    Съемный резервуар 1,2 л со специальным отверстием залива воды для максимальной гигиеничности.

    Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

    Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

    Входящая в комплект рукавица защитит ваши руки во время отпаривания.

    • Удобство использования

      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      1200  ml
      Название подошвы
      Широкая подошва сопла
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,6  m
      Замок Hang&Lock
      Да
      Силиконовый шланг подачи пара
      Да
      Специальное отверстие для залива воды
      Для максимальной гигиены

    • Аксессуары в комплекте

      Регулируемая стойка
      Да
      Рукавица для дополнительной защиты
      Да
      Капсула для парфюма MyEssence
      Да
      Насадка для стрелок
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2000  W
      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Напряжение
      220–240  V

    • Экологичность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Простая очистка

    • Размер и вес

      Вес утюга
      3,5  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      40 x 45 x 33,3  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      33 x 182 x 33  cm
      Вес (с упаковкой)
      5,47  kg

    Badge-D2C

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    • * Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 8 минут).

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