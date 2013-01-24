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ClearTouch Essence

Отпариватель для одежды

GC535/35
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  • Освежите одежду из деликатной ткани, добавив любимый аромат Освежите одежду из деликатной ткани, добавив любимый аромат Освежите одежду из деликатной ткани, добавив любимый аромат
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    ClearTouch Essence Отпариватель для одежды

    GC535/35
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Освежите одежду из деликатной ткани, добавив любимый аромат

    Новый отпариватель ClearTouch Essence позволяет придать одежде ваш любимый аромат. Добавьте любимую композицию в капсулу для парфюма MyEssence и используйте пар, чтобы освежить одежду без стирки и химчистки. Узнать обо всех преимуществах

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    ClearTouch Essence Отпариватель для одежды

    Освежите одежду из деликатной ткани, добавив любимый аромат

    Новый отпариватель ClearTouch Essence позволяет придать одежде ваш любимый аромат. Добавьте любимую композицию в капсулу для парфюма MyEssence и используйте пар, чтобы освежить одежду без стирки и химчистки. Узнать обо всех преимуществах

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      Освежите одежду из деликатной ткани, добавив любимый аромат

      С капсулой для парфюма MyEssence

      • 2000 Вт
      • Капсула для парфюма MyEssence
      • Замок Hang&Lock
      Придайте одежде аромат вашего любимого парфюма во время отпаривания

      Придайте одежде аромат вашего любимого парфюма во время отпаривания

      Благодаря инновационной капсуле для парфюма MyEssence вы сможете придать одежде ваш любимый аромат во время отпаривания.

      Мощная подача пара

      Мощная подача пара

      Мощная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.

      Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

      Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

      Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.

      Подходит для деликатных тканей, например шелка

      Подходит для деликатных тканей, например шелка

      Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.

      Пар убивает до 99,9 % бактерий*

      Пар убивает до 99,9 % бактерий*

      Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.

      Удобная функция крепления для быстрого отпаривания одежды

      Удобная функция крепления для быстрого отпаривания одежды

      Уникальная функция фиксации вешалки для одежды обеспечивает максимально удобное отпаривание — даже при использовании собственной вешалки.

      Подошва XL из нержавеющей стали ускоряет процесс отпаривания

      Подошва XL из нержавеющей стали ускоряет процесс отпаривания

      Сопло отпаривателя с подошвой размера XL из нержавеющей стали обеспечивает быстрый результат.

      Прозрачный съемный резервуар со специальным отверстием для залива воды

      Прозрачный съемный резервуар со специальным отверстием для залива воды

      Съемный резервуар 1,2 л со специальным отверстием залива воды для максимальной гигиеничности.

      Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

      Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

      Входящая в комплект рукавица защитит ваши руки во время отпаривания.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Длина шнура питания
        1,6  м
        Объем резервуара для воды
        1200  мл
        Замок Hang&Lock
        Да
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Силиконовый шланг подачи пара
        Да
        Название подошвы
        Широкая подошва сопла
        Специальное отверстие для залива воды
        Для максимальной гигиены
        Возможность использования водопроводной воды
        Да

      • Аксессуары в комплекте

        Регулируемая стойка
        Да
        Рукавица для дополнительной защиты
        Да
        Капсула для парфюма MyEssence
        Да
        Насадка для стрелок
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Мощность
        2000  Вт
        напряжение
        220–240  В

      • Экологичность

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Борьба с накипью

        Очистка от накипи и загрязнений
        Простая очистка

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        40 x 45 x 33,3  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        33 x 182 x 33  см
        Вес (с упаковкой)
        5,47  кг
        Масса утюга
        3,5  кг

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            • *Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 8 минут).