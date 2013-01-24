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Освежите одежду из деликатной ткани, добавив любимый аромат
Новый отпариватель ClearTouch Essence позволяет придать одежде ваш любимый аромат. Добавьте любимую композицию в капсулу для парфюма MyEssence и используйте пар, чтобы освежить одежду без стирки и химчистки. Узнать обо всех преимуществах
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Освежите одежду из деликатной ткани, добавив любимый аромат
Новый отпариватель ClearTouch Essence позволяет придать одежде ваш любимый аромат. Добавьте любимую композицию в капсулу для парфюма MyEssence и используйте пар, чтобы освежить одежду без стирки и химчистки. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря инновационной капсуле для парфюма MyEssence вы сможете придать одежде ваш любимый аромат во время отпаривания.
Мощная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.
Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.
Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.
Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.
Уникальная функция фиксации вешалки для одежды обеспечивает максимально удобное отпаривание — даже при использовании собственной вешалки.
Сопло отпаривателя с подошвой размера XL из нержавеющей стали обеспечивает быстрый результат.
Съемный резервуар 1,2 л со специальным отверстием залива воды для максимальной гигиеничности.
Входящая в комплект рукавица защитит ваши руки во время отпаривания.
Легко использовать
Аксессуары в комплекте
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Борьба с накипью
Размер и вес
GC026/00
GC026/30
GC026/80