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ComfortTouch

Отпариватель для одежды

GC552/40
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  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности Легкое разглаживание складок по всей поверхности Легкое разглаживание складок по всей поверхности
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    ComfortTouch Отпариватель для одежды

    GC552/40
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      Легкое разглаживание складок по всей поверхности

      с технологией FlexHead и StyleBoard увеличенной длины

      • StyleBoard
      • 1800 Вт
      • 3 режима подачи пара
      Мощная постоянная подача пара для быстрого разглаживания складок

      Мощная постоянная подача пара для быстрого разглаживания складок

      Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.

      Щетка для ткани для более глубокого проникновения пара в волокна плотных тканей

      Щетка для ткани для более глубокого проникновения пара в волокна плотных тканей

      Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.

      Постоянная подача пара помогает удалить запахи и устранить 99,9 %* бактерий

      Постоянная подача пара помогает удалить запахи и устранить 99,9 %* бактерий

      Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.

      3 режима подачи пара для различных тканей

      3 режима подачи пара для различных тканей

      Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани: устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей, и более мощную — для плотных тканей.

      Замок Hang&Lock надежно фиксирует вешалку

      Замок Hang&Lock надежно фиксирует вешалку

      Наш уникальный замок Hang&Lock фиксирует вещи для удобного отпаривания, предотвращая смещение и падение вешалки.

      Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

      Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

      Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

      Простая очистка от накипи надолго обеспечивает эффективную работу

      Простая очистка от накипи надолго обеспечивает эффективную работу

      Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.

      Силиконовый шланг не содержит ПВХ

      Силиконовый шланг не содержит ПВХ

      Шланг подачи пара изготовлен из силикона — безопасного для здоровья материала, подходящего для использования с паром. Мы заботимся о безопасности и здоровье вашей семьи, поэтому шланг не содержит ПВХ.

      Удлиненная доска StyleBoard для наилучших результатов глажения по всей длине

      Удлиненная доска StyleBoard обеспечивает устойчивость во время отпаривания. Просто прижмите ткань соплом отпаривателя к доске для отличного отпаривания без складок по всей длине.

      FlexHead для легкого разглаживания нижней части одежды

      Инновация FlexHead позволяет с легкостью разглаживать низ одежды без необходимости наклоняться. Гибкая подошва обеспечивает максимальный контакт, поэтому в ткань проникает больше пара для безупречных результатов.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        1800  ml
        Цвет
        Светло-розовый
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Щетка
        Да
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Длина шнура питания
        1,6  m
        Складная вешалка для одежды
        Да
        Длина шланга
        1,3  m
        Рукавица для дополнительной защиты
        Да
        Замок Hang&Lock
        Да
        Технология FlexHead
        Да
        Силиконовый шланг подачи пара
        Да
        Регулируемая стационарная вешалка
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Мощность
        1800  W
        Постоянная подача пара
        до 35  g/min
        Напряжение
        220–240  V
        Готовность к использованию
        &lt; 1  minute(s)
        Различные настройки подачи пара
        3  levels

      • Покрытие доски

        Верхний слой
        100% хлопок

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Простая очистка

      • Размеры и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        37 x 46 x 64,5  cm
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        33 x 173 x 37  cm

      • Доска для глажки

        StyleBoard
        Да

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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            • Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).

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