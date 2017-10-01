Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.