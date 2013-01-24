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Глажение с паром под давлением

GC6420
Общая оценка / 5
  • Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
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    Глажение с паром под давлением

    GC6420
    Общая оценка / 5

    Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах

    Глажение с паром под давлением

    Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах

    Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах

    Глажение с паром под давлением

    Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах

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      Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

      Компактная и мощная система глажения

      • 90 г
      Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

      Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

      Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

      Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

      Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

      Простая сборка и хранение

      Простая сборка и хранение

      Простая сборка и хранение

      Гладкое скольжение, прочная подошва из нержавеющей стали

      Гладкое скольжение, прочная подошва из нержавеющей стали

      Постоянная подача пара до 90 г/мин.

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Управляемая очистка от накипи
        Easy Rinse
        Длина шнура
        1,9  м
        Эргономичный дизайн утюга
        Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение
        Длина шланга
        1,7  м
        Безопасен в использовании
        Автоматическая защита от перегрева
        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Объем резервуара для воды
        800  мл

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 90 г/мин
        Подача пара под давлением
        до 4  бар
        Подошва
        Оптимальная система отверстий
        Вертикальное отпаривание
        Продолжительный вертикальный выброс пара

      • Легко использовать

        Управление
        Индикатор нагрева
        Простота установки и хранения
        • Компактный дизайн
        • Простое хранение сетевого шнура и шланга
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        • Кнопка переключения режимов
        • Паровой носик

      • Технические характеристики

        Потребляемая мощность бойлера
        1370
        Частота
        50—60
        Потребляемая мощность утюга
        800
        Время нагревания
        6
        напряжение
        220—240

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        319 x 199 x 166
        Вес продукта
        5,25

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