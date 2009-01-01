Ключевые слова для поиска

  • Мощность и точность Мощность и точность Мощность и точность
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    Travel iron Дорожный утюг

    GC651/02

    Мощность и точность

    Этот невероятно компактный утюг с безупречным дизайном поможет достичь отличных результатов, где бы вы ни были. Благодаря мощной подаче пара и уникальной эргономичной ручке складки разглаживаются так же легко и эффективно, как и обычным утюгом.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Travel iron Дорожный утюг

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Мощность и точность

    Достижение профессиональных результатов!

    • Пар 6 г/мин; паровой удар 45 г
    • Антипригарная подошва
    • 800 Вт
    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

    Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

    Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

    Чехол для переноски утюга

    Чехол для переноски, позволяющий взять дорожный утюг в поездку.

    Функция "Паровой удар" облегчает разглаживание неподатливых складок

    Функция "Паровой удар" облегчает разглаживание самых неподатливых складок.

    • Аксессуары

      Чехол
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      0,72  kg
      Габариты изделия
      17,8 x 8,5 x 8,9  cm
      Напряжение
      220—240

    • Удобство использования

      Длина сетевого шнура
      1,9  m

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      1.9  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      6  g/min
      Подошва
      Антипригарная
      Мощность
      800  W
      Подача пара
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      45  g

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.