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Мощность и точность
Этот невероятно компактный утюг с безупречным дизайном поможет достичь отличных результатов, где бы вы ни были. Благодаря мощной подаче пара и уникальной эргономичной ручке складки разглаживаются так же легко и эффективно, как и обычным утюгом. Узнать обо всех преимуществах
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Мощность и точность
Этот невероятно компактный утюг с безупречным дизайном поможет достичь отличных результатов, где бы вы ни были. Благодаря мощной подаче пара и уникальной эргономичной ручке складки разглаживаются так же легко и эффективно, как и обычным утюгом. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на плечиках.
Функция "Паровой удар" облегчает разглаживание самых неподатливых складок.
Чехол для переноски, позволяющий взять дорожный утюг в поездку.
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Комфортное глажение
Легко использовать
Технические характеристики
Аксессуары
GC026/00
GC026/30
GC026/80