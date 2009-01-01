GC651/02
Мощность и точность
Этот невероятно компактный утюг с безупречным дизайном поможет достичь отличных результатов, где бы вы ни были. Благодаря мощной подаче пара и уникальной эргономичной ручке складки разглаживаются так же легко и эффективно, как и обычным утюгом.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Чехол для переноски, позволяющий взять дорожный утюг в поездку.
Функция "Паровой удар" облегчает разглаживание самых неподатливых складок.
Аксессуары
Технические характеристики
Удобство использования
Комфортное глажение
Быстрое и мощное разглаживание складок
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