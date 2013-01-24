Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

SpeedCare

Парогенератор

GC6616
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Более легкое и быстрое глажение** Более легкое и быстрое глажение** Более легкое и быстрое глажение**
    -{discount-value}

    SpeedCare Парогенератор

    GC6616
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Более легкое и быстрое глажение**

    Парогенератор Philips SpeedCare генерирует больше пара по сравнению с паровым утюгом, помогая ускорить процесс глажения. Используя парогенератор Philips SpeedCare, вы сможете быстрее справиться с глажением и больше времени посвятить близким. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SpeedCare Парогенератор

    Более легкое и быстрое глажение**

    Парогенератор Philips SpeedCare генерирует больше пара по сравнению с паровым утюгом, помогая ускорить процесс глажения. Используя парогенератор Philips SpeedCare, вы сможете быстрее справиться с глажением и больше времени посвятить близким. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все steam-generator-iron

      Более легкое и быстрое глажение**

      в 2 раза больше пара** по сравнению с паровым утюгом

      • Максимальное давление насоса — 4,5 бар
      • Паровой удар 160 г
      • Фиксация Carry-lock
      • Встроенный резервуар для воды 1,2 л
      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

      Резервуар для воды емкостью 1,2 л, возможность долива в любой момент

      Резервуар для воды емкостью 1,2 л, возможность долива в любой момент

      Парогенератор SpeedCare оснащен резервуаром для воды емкостью 1,2 л, который позволяет гладить более часа без долива воды, сокращая частоту наполнения резервуара при длительном глажении. Технология также позволяет заливать воду в резервуар, не дожидаясь охлаждения устройства в течение 2 часов.

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.

      Компактный размер и легкий вес для удобного хранения

      Компактный размер и легкий вес для удобного хранения

      Благодаря революционной технологии ProVelocity мы создали наш самый компактный парогенератор. Прибор легко помещается на гладильной доске для еще более удобного глажения и занимает намного меньше места, что гарантирует удобное хранение.

      Интеллектуальная система очистки от накипи: звуковые и световые напоминания

      Интеллектуальная система очистки от накипи: звуковые и световые напоминания

      Интеллектуальная система очистки от накипи представляет собой встроенную функцию, которая обеспечивает дополнительную защиту парогенератора, напоминая о необходимости проведения очистки прибора от загрязнений и накипи. Примерно через каждые 10 часов глажения на приборе включаются звуковое и световое напоминания, которые сигнализируют о необходимости проведения очистки от накипи. Контейнер Calc Clean обеспечивает дополнительное удобство при очистке от накипи — нет необходимости держать утюг на весу, достаточно просто установить его на контейнер. После выполнения очистки вся грязная вода попадает в контейнер, а парогенератор готов к использованию.

      Максимальное давление насоса — 4,5 бар

      Максимальное давление насоса — 4,5 бар

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

      Постоянная подача пара до 100 г/мин

      Постоянная подача пара до 100 г/мин

      Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Контейнер Calc Clean
        Да

      • Очистка от накипи

        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да
        Очистка от накипи
        Smart Calc Clean
        Рекомендуется фильтрованная вода
        Да
        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Легко использовать

        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Время нагрева
        2  мин
        Длина шланга
        1,6  м
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Долив в любое время
        Да
        Метод хранения
        Фиксация Carry-lock
        Небольшой вес и удобная конструкция
        Да
        Объем резервуара для воды
        1200  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        • Большое отверстие для залива воды
        • Большое отверстие для наполнения

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        100  г/мин
        Мощность
        2400  Вт
        Подошва
        SteamGlide, керамика
        Регулировка подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Давление
        Максимальное давление насоса — 4,5 бар
        Паровой удар
        160  г

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        26,4 x 30,3 x 40,4  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        19,8 x 21,7 x 34,6  см
        Масса утюга
        1,1  кг
        Вес утюга + подставка
        2,6  кг

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • По сравнению с паровым утюгом Philips EasySpeed