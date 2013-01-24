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SpeedCare

Парогенератор

GC6625/30
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  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара** Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара** Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
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    SpeedCare Парогенератор

    GC6625/30
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

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      Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**

      • Максимальное давление насоса 4,3 бар
      • Паровой удар 160 г
      • Фиксация Carry-lock
      • Встроенный резервуар для воды 1,2 л
      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

      Резервуар для воды емкостью 1,2 л, возможность долива в любой момент

      Резервуар для воды емкостью 1,2 л, возможность долива в любой момент

      Парогенератор SpeedCare оснащен резервуаром для воды емкостью 1,2 л, который позволяет гладить более часа без долива воды, сокращая частоту наполнения резервуара при длительном глажении. Технология также позволяет заливать воду в резервуар, не дожидаясь охлаждения устройства в течение 2 часов.

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.

      Компактный размер и легкий вес для удобного хранения

      Компактный размер и легкий вес для удобного хранения

      Благодаря революционной технологии ProVelocity мы создали наш самый компактный парогенератор. Прибор легко помещается на гладильной доске для еще более удобного глажения и занимает намного меньше места, что гарантирует удобное хранение.

      Интеллектуальная система очистки от накипи: звуковые и световые напоминания

      Интеллектуальная система очистки от накипи: звуковые и световые напоминания

      Интеллектуальная система очистки от накипи представляет собой встроенную функцию, которая обеспечивает дополнительную защиту парогенератора, напоминая о необходимости проведения очистки прибора от загрязнений и накипи. Примерно через каждые 10 часов глажения на приборе включаются звуковое и световое напоминания, которые сигнализируют о необходимости проведения очистки от накипи. Контейнер Calc Clean обеспечивает дополнительное удобство при очистке от накипи — нет необходимости держать утюг на весу, достаточно просто установить его на контейнер. После выполнения очистки вся грязная вода попадает в контейнер, а парогенератор готов к использованию.

      Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

      Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

      Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.

      Керамическая подошва для лучшего скольжения по ткани

      Керамическая подошва для лучшего скольжения по ткани

      Керамическая подошва устойчива к царапинам, хорошо скользит и легко очищается.

      Максимальное давление насоса 4,3 бар

      Максимальное давление насоса 4,3 бар

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

      Паровой удар до 160 г

      Паровой удар до 160 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Технические характеристики

      • Очистка от накипи

        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да
        Очистка от накипи
        Smart Calc Clean
        Рекомендуется фильтрованная вода
        Да
        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Легко использовать

        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Время нагрева
        2  мин
        Длина шланга
        1,6  м
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Долив в любое время
        Да
        Метод хранения
        Фиксация Carry-lock
        Объем резервуара для воды
        1200  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        100  г/мин
        Мощность
        2400  Вт
        Подошва
        Керамика
        Паровой удар
        160  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Давление
        Максимальное давление насоса 4,3 бар

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        26,4 x 30,3 x 40,4  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        19,8 x 21,7 x 34,6  см
        Масса утюга
        1,1  кг
        Вес утюга + подставка
        2,6  кг

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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