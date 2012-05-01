GC670/05
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Продуманные решения, среди которых есть ножное управление, съемный резервуар для воды, автоматическое сматывание шнура, отделение для хранения принадлежностей и конструкция "наклонить/повернуть", гарантируют превосходную эффективность в разглаживании и удобство использования от начала до конца.
Выберите нужную интенсивность подачи пара для одежды.
Для получения оптимальных результатов используйте щетку, подушечку из ворса, насадки для создания стрелок и воротника, а также рукавицу для дополнительной безопасности.
Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.
Стационарная стойка с вешалкой для любого типа одежды обеспечивает дополнительную устойчивость.
Понятный интерфейс с ЖК-дисплеем
Отпариватель для одежды оснащен 18 комплексными решениями, которые обеспечивают эффективность и удобство от начала и до конца.
Очистка от накипи
Аксессуары
Технические характеристики
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
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