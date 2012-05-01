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    GC670/05

    GC670/05

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    GC670/05

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    Комплексные решения для премиальной эффективности

    Комплексные решения для премиальной эффективности

    Продуманные решения, среди которых есть ножное управление, съемный резервуар для воды, автоматическое сматывание шнура, отделение для хранения принадлежностей и конструкция "наклонить/повернуть", гарантируют превосходную эффективность в разглаживании и удобство использования от начала до конца.

    5 режимов подачи пара для разных типов одежды

    5 режимов подачи пара для разных типов одежды

    Выберите нужную интенсивность подачи пара для одежды.

    Широкий выбор аксессуаров для лучших результатов

    Широкий выбор аксессуаров для лучших результатов

    Для получения оптимальных результатов используйте щетку, подушечку из ворса, насадки для создания стрелок и воротника, а также рукавицу для дополнительной безопасности.

    Мощная постоянная подача пара

    Мощная постоянная подача пара

    Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.

    Устойчивая напольная стойка с вешалкой для любого типа одежды

    Устойчивая напольная стойка с вешалкой для любого типа одежды

    Стационарная стойка с вешалкой для любого типа одежды обеспечивает дополнительную устойчивость.

    С ЖК-дисплеем

    С ЖК-дисплеем

    Понятный интерфейс с ЖК-дисплеем

    18 эффективных комплексных решений

    18 эффективных комплексных решений

    Отпариватель для одежды оснащен 18 комплексными решениями, которые обеспечивают эффективность и удобство от начала и до конца.

    • Очистка от накипи

      Функция Calc Clean
      Картриджи против накипи, промывка
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Аксессуары

      Щетка
      Да
      Рукавица для дополнительной защиты
      Да
      Насадка для стрелок
      Да
      Насадка для воротника
      Да
      Подушечка из ворса
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220  V
      Размеры упаковки
      36 x 54,8 x 31,8  cm
      Габариты изделия
      38,6 x 79,2 x 23  cm
      Вес изделия
      5.11  kg
      Вес продукта с упаковкой
      6.9  kg

    • Удобство использования

      Безопасен для всех видов тканей
      Подходит даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      2100  ml
      Система автоотключения
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Автоматическое сматывание шнура
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Длина шланга
      1,25  m
      Оповещение о низком уровне воды
      Да

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      До 40  g/min
      Мощность
      1800  W
      Регулировка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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