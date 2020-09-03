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FastCare Compact

Парогенератор

GC6740/30
Общая оценка / 5
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
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    FastCare Compact Парогенератор

    GC6740/30
    Общая оценка / 5

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара, удобному резервуару для воды и быстрому нагреву обеспечивается более быстрое глажение, чем при использовании парового утюга. Компактная конструкция и небольшой вес гарантируют удобное хранение. Узнать обо всех преимуществах

    FastCare Compact Парогенератор

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара, удобному резервуару для воды и быстрому нагреву обеспечивается более быстрое глажение, чем при использовании парового утюга. Компактная конструкция и небольшой вес гарантируют удобное хранение. Узнать обо всех преимуществах

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара, удобному резервуару для воды и быстрому нагреву обеспечивается более быстрое глажение, чем при использовании парового утюга. Компактная конструкция и небольшой вес гарантируют удобное хранение. Узнать обо всех преимуществах

    FastCare Compact Парогенератор

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара, удобному резервуару для воды и быстрому нагреву обеспечивается более быстрое глажение, чем при использовании парового утюга. Компактная конструкция и небольшой вес гарантируют удобное хранение. Узнать обо всех преимуществах

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      Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

      • Максимальное давление насоса — 5,2 бар
      • Паровой удар до 300 г
      • Встроенный резервуар для воды 1,5 л
      • Фиксация Carry-lock
      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

      Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

      Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

      Встроенная система Smart Calc-Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.

      Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

      Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

      Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по ткани. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

      Большой резервуар для длительного использования

      Большой резервуар для длительного использования

      Прозрачный резервуар объемом 1,5 литра обеспечивает более часа непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном в любой момент.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        1500  ml
        Превосходное скольжение подошвы
        3  stars
        Контейнер Calc Clean
        Да
        Название подошвы
        Керамика
        Система автоотключения
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Длина шнура питания
        1,65  m
        Длина шланга
        1,6  m
        Технология ProVelocity
        Да
        Готовность к использованию
        • Световой индикатор
        • Звуковой сигнал
        Устойчивость подошвы к царапинам
        3  stars

      • Быстрое разглаживание складок

        Давление
        Максимальное давление насоса — 5,2 бар
        Мощность
        2400  W
        Постоянная подача пара
        До 120  g/min
        Паровой удар
        До 300  g
        Напряжение
        220–240  V
        Готовность к использованию
        2  minute(s)
        Контролируемая подача пара
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Smart Calc Clean
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Свет
        • Звук
        • без картриджей и лишних затрат

      • Хранение

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Отделение для хранения шнура
        Отделение для хранения шнура
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        1,25  kg
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        25 x 27 x 40  cm
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        21 x 23 x 35,4  cm
        Вес (с упаковкой)
        4.1  kg
        Вес утюга + подставка
        2,9  kg

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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