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PerfectCare Compact Essential

Парогенератор

GC6833/30
Общая оценка / 5
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
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    PerfectCare Compact Essential Парогенератор

    GC6833/30
    Общая оценка / 5

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Мощная постоянная подача пара обеспечивает более быстрое глажение, чем при использовании парового утюга. Благодаря технологии OptimalTEMP нет необходимости регулировать температуру и режимы подачи пара. Компактная конструкция и небольшой вес гарантируют удобное хранение. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Compact Essential Парогенератор

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Мощная постоянная подача пара обеспечивает более быстрое глажение, чем при использовании парового утюга. Благодаря технологии OptimalTEMP нет необходимости регулировать температуру и режимы подачи пара. Компактная конструкция и небольшой вес гарантируют удобное хранение. Узнать обо всех преимуществах

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Мощная постоянная подача пара обеспечивает более быстрое глажение, чем при использовании парового утюга. Благодаря технологии OptimalTEMP нет необходимости регулировать температуру и режимы подачи пара. Компактная конструкция и небольшой вес гарантируют удобное хранение. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Compact Essential Парогенератор

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Мощная постоянная подача пара обеспечивает более быстрое глажение, чем при использовании парового утюга. Благодаря технологии OptimalTEMP нет необходимости регулировать температуру и режимы подачи пара. Компактная конструкция и небольшой вес гарантируют удобное хранение. Узнать обо всех преимуществах

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      Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

      Без риска прожечь ткань*

      • Максимальное давление насоса — 5,5 бар
      • Паровой удар до 280 г
      • Встроенный резервуар для воды 1,3 л
      • Фиксация Carry-lock
      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

      Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

      Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

      Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

      Большой резервуар для длительного использования

      Большой резервуар для длительного использования

      Прозрачный резервуар объемом 1,3 литра обеспечивает более часа непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном в любой момент.

      Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

      Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

      Встроенная система Smart Calc-Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.

      Никакого риска прожечь ткань

      Никакого риска прожечь ткань

      Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

      Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

      Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

      Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Технические характеристики

      • Технология

        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Без необходимости регулировки температуры
        Да
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Технология ProVelocity
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 110  г/мин
        Питание
        2400  Вт
        Давление
        Максимальное давление насоса — 5,5 бар
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        До 280  г
        напряжение
        220–240  В

      • Легко использовать

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Превосходное скольжение подошвы
        5  звезд
        Название подошвы
        SteamGlide Plus
        Объем резервуара для воды
        1300  мл
        Длина шланга
        1,6  м
        Длина шнура питания
        1,65  м
        Готовность к использованию
        • Световой индикатор
        • Звуковой сигнал
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4  звезд
        Возможность использования водопроводной воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Smart Calc Clean
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Индикатор
        • Звук
        • без картриджей и лишних затрат

      • Аксессуары в комплекте

        Контейнер Calc Clean
        Да

      • Накопитель

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Отделение для хранения шнура
        Отделение для хранения шнура
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        23,5 x 27 x 39,8  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        20,1 x 22,2 x 38,4  см
        Вес (с упаковкой)
        3,7  кг
        Вес утюга
        1,3  кг
        Вес утюга + подставка
        2,72  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье

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            • Для всех тканей, допускающих глажение
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