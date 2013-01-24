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PerfectCare Viva

Парогенератор

GC7015/20
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  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
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    PerfectCare Viva Парогенератор

    GC7015/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Парогенератор Philips ускоряет и упрощает процесс глажения. Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения. Узнать обо всех преимуществах

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    PerfectCare Viva Парогенератор

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Парогенератор Philips ускоряет и упрощает процесс глажения. Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения. Узнать обо всех преимуществах

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      Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

      настройка температуры не требуется

      • Максимальное давление насоса — 4,5 бар
      • Паровой удар до 170 г
      • Резервуар для воды емкостью 1,7 л
      • Компактный дизайн
      Большой резервуар позволяет дольше использовать прибор без перерыва

      Большой резервуар позволяет дольше использовать прибор без перерыва

      Резервуар для воды имеет увеличенный объем 2 л, чтобы вы могли непрерывно использовать парогенератор в течение 2 часов, не доливая воду в резервуар. Вы также сможете легко контролировать уровень воды с любой стороны благодаря прозрачному материалу резервуара. Резервуар оснащен большим удобным отверстием, которое позволяет наполнять его под краном, из кувшина или бутылки в любое время, прямо во время глажения.

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономия энергии в режиме ECO

      Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

      Малый вес и компактный размер для удобства хранения

      Малый вес и компактный размер для удобства хранения

      Благодаря революционной технологии ProVelocity нам удалось создать самый компактный генератор по сравнению с более ранними моделями. Он отлично помещается на гладильной доске и очень удобен в переноске. Также при хранении этот парогенератор займет намного меньше места.

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Встроенная система очистки обеспечивает долгий срок службы

      Встроенная система очистки обеспечивает долгий срок службы

      Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Система Smart Calc-Clean представляет собой встроенную функцию удаления накипи и очистки, позволяющую продлить срок службы парогенератора. Утюг напомнит о необходимости очистки и удаления накипи при помощи светового и звукового сигналов. Просто поместите утюг на контейнер Smart Calc-Clean и запустите процесс. Для сбора использованной воды и накипи обычно требуется около 2 минут. Парогенератор издаст звуковой сигнал, когда будет снова готов к использованию.

      Лучшая подошва от Philips с великолепным скольжением и устойчивостью к царапинам

      Лучшая подошва от Philips с великолепным скольжением и устойчивостью к царапинам

      Прочная антипригарная подошва SteamGlide Plus с керамическим покрытием оснащена внутренним слоем из оксида титана для качественного глажения.

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

      Технические характеристики

      • Технология

        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Без необходимости регулировки температуры
        Да
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Технология ProVelocity
        Да
        Процессор Smart Control
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 110  г/мин
        Питание
        2400  Вт
        Давление
        Максимальное давление насоса — 4,5 бар
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        до 160  г
        Контролируемая подача пара
        Да
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        напряжение
        220–240  В

      • Легко использовать

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Превосходное скольжение подошвы
        4  звезд
        Название подошвы
        SteamGlide Plus
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Длина шланга
        1,6  м
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Готовность к использованию
        • Световой индикатор
        • Звуковой сигнал
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4  звезд
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Время нагрева
        2  мин
        Большое отверстие для залива воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Smart Calc Clean
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Индикатор
        • Звук
        • Да
        • без картриджей и лишних затрат

      • Аксессуары в комплекте

        Контейнер Calc Clean
        Да

      • Карта памяти

        Отделение для хранения шнура
        Velcro Fix
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        42,7 x 23,8 x 33,5  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        37,5 x 24,2 x 19,5  см
        Вес утюга
        1,2  кг
        Вес утюга + подставка
        4.1  кг

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