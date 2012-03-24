Паровой утюг Philips InstantCare разработан специально для быстрого глажения — прибор готов к работе уже через 2 минуты после включения. Мощная подача пара под давлением ускоряет процесс глажения, глубже проникая в ткань и разглаживая складки.
Готовность к работе через 2 минуты, долив воды в любой момент
4,5 бар
Подача пара 120 г/мин
Давление пара до 4,5 бар для быстрого глажения
Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.
Постоянная подача пара до 120 г/мин.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии утюг с парогенератором Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Быстрый запуск: начало работы менее чем через 2 минуты
Парогенератор готов к использованию менее чем через 2 минуты.
Резервуар для воды можно заполнять в любой момент, даже в процессе глажения
Отдельный резервуар для воды можно сразу же заполнить в любой момент, даже в процессе глажения.
Легкий утюг для комфортного глажения
Этот утюг весит всего 1,2 кг для комфортного глажения.
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