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Быстрое и мощное глажение
Паровой утюг Philips InstantCare разработан специально для быстрого глажения — прибор готов к работе уже через 2 минуты после включения. Мощная подача пара под давлением ускоряет процесс глажения, глубже проникая в ткань и разглаживая складки. Узнать обо всех преимуществах
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Быстрое и мощное глажение
Паровой утюг Philips InstantCare разработан специально для быстрого глажения — прибор готов к работе уже через 2 минуты после включения. Мощная подача пара под давлением ускоряет процесс глажения, глубже проникая в ткань и разглаживая складки. Узнать обо всех преимуществах
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Картриджи с продолжительным сроком службы препятствуют образованию накипи, обеспечивая лучшую защиту системы
Парогенератор готов к использованию менее чем через 2 минуты.
Отдельный резервуар для воды можно сразу же заполнить в любой момент, даже в процессе глажения.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
В экорежиме вы можете сэкономить 30 % энергии и 40 % воды. Экорежим — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.
Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.
Вес утюга составляет всего 1,2 кг, что обеспечивает простое и комфортное глажение.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Забота об окружающей среде
Очистка от накипи
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30
GC026/80