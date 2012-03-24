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    InstantCare Парогенератор

    GC7540/02

    Быстрое и мощное глажение

    Паровой утюг Philips InstantCare разработан специально для быстрого глажения — прибор готов к работе уже через 2 минуты после включения. Мощная подача пара под давлением ускоряет процесс глажения, глубже проникая в ткань и разглаживая складки.

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    InstantCare Парогенератор

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    Быстрое и мощное глажение

    Готовность к работе через 2 минуты, долив воды в любой момент

    • 5 бар
    • Экорежим
    • паровой удар 220 г
    Давление до 5 бар

    Давление до 5 бар

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

    Постоянная подача пара до 120 г/мин.

    Постоянная подача пара до 120 г/мин.

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии утюг с парогенератором Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Надежные картриджи против накипи избавят вас от этой проблемы надолго

    Надежные картриджи против накипи избавят вас от этой проблемы надолго

    Картриджи с продолжительным сроком службы препятствуют образованию накипи, обеспечивая лучшую защиту системы

    Быстрый запуск: начало работы менее чем через 2 минуты

    Быстрый запуск: начало работы менее чем через 2 минуты

    Парогенератор готов к использованию менее чем через 2 минуты.

    Резервуар для воды можно заполнять в любой момент, даже в процессе глажения

    Резервуар для воды можно заполнять в любой момент, даже в процессе глажения

    Отдельный резервуар для воды можно сразу же заполнить в любой момент, даже в процессе глажения.

    Паровой удар до 220 г

    Паровой удар до 220 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Экономия 30 % энергии и 40 % воды

    Экономия 30 % энергии и 40 % воды

    В экорежиме вы можете сэкономить 30 % энергии и 40 % воды. Экорежим — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.

    Автоотключение в 3 случаях

    Автоотключение в 3 случаях

    Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.

    Легкий утюг для комфортного глажения

    Этот утюг весит всего 1,2 кг для комфортного глажения.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Картриджи против накипи, промывка
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга + подставки
      4,5  kg
      Вес утюга
      1,2  kg
      Напряжение
      220–240  V
      Габариты изделия
      42,9 x 40 x 20,6  cm

    • Удобство использования

      Долив в любое время
      Да
      Время нагрева
      2  minute(s)
      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Объем резервуара для воды
      1000  ml
      Система автоотключения
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,7  m
      Хранение шланга
      Фиксатор шланга

    • Экологическая безопасность

      Экорежим
      Экономия энергии 30%

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide
      Постоянная подача пара
      120  g/min
      Мощность
      2400  W
      Подача пара
      Да
      Давление
      До 5
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      До 220  g
      Настройка подачи пара
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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