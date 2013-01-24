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PerfectCare Pure

Парогенератор

GC7640/80
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  • Более простое и быстрое глажение Более простое и быстрое глажение Более простое и быстрое глажение
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    PerfectCare Pure Парогенератор

    GC7640/80
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    Более простое и быстрое глажение

    Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения. Более компактная и легкая конструкция обеспечивает удобное хранение. Картриджи от накипи PureSteam удаляют 99 % известкового налета и в 5 раз продлевают срок службы прибора. Узнать обо всех преимуществах

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    PerfectCare Pure Парогенератор

    Более простое и быстрое глажение

    Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения. Более компактная и легкая конструкция обеспечивает удобное хранение. Картриджи от накипи PureSteam удаляют 99 % известкового налета и в 5 раз продлевают срок службы прибора. Узнать обо всех преимуществах

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      Более простое и быстрое глажение

      без необходимости регулировки температуры

      • Максимальное давление насоса — 5,2 бар
      • Паровой удар 250 г
      • Фиксация Carry-lock
      • Встроенный резервуар для воды 1,5 л
      Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

      Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

      "Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Компактный, удобный в хранении парогенератор оснащен революционными технологиями: 1) улучшенный процессор Smart Control с точностью регулирует температуру подошвы. Вам не придется настраивать температуру самостоятельно; 2) компактное паровое устройство ProVelocity генерирует больше пара для более быстрого глажения."

      Экономия энергии при помощи ЭКОРЕЖИМА

      Экономия энергии при помощи ЭКОРЕЖИМА

      Используя ЭКОРЕЖИМ с уменьшенным количеством пара, можно сэкономить энергию и сохранить отличный результат глажения. Для ускорения работы включите турборежим, при котором генерируется больше пара.

      Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

      Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

      Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.

      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

      Наша премиальная подошва

      Наша премиальная подошва

      Наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана обеспечивает непревзойденное скольжение

      Резервуар для воды 1,5 л, до 2 часов глажения

      Резервуар для воды 1,5 л, до 2 часов глажения

      Благодаря резервуару для воды емкостью 1,5 л вы можете гладить до 2 часов дольше без необходимости долива воды. Большое отверстие для залива воды обеспечивает быстрое наполнение резервуара. Наполнять резервуар парогенератора можно прямо из-под крана, а также с помощью кувшина или большой бутылки.

      Паровой удар до 250 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Пар под давлением 5 бар

      Прибор оснащен насосом, обеспечивающим подачу пара под высоким давлением. Вода закачивается в утюг и преобразуется в мощный поток пара. Компактное паровое устройство Compact ProVelocity гарантирует постоянную мощную подачу пара из подошвы без образования конденсата.

      Самый компактный и легкий парогенератор

      Благодаря компактному дизайну прибор не занимает много места и его удобно хранить. Легкая конструкция обеспечивает удобство переноски и использования. Глажение без лишних хлопот!

      Картридж PureSteam защищает от накипи на 99 %

      Картридж PureSteam удаляет 99 % известкового осадка из водопроводной воды. Благодаря этому пар подается непрерывно, а на ткани не появляется белый налет.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Дополнительные картриджи от накипи
        Да

      • Очистка от накипи

        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да
        Очистка от накипи
        • Деминерализованная вода
        • Картридж от накипи PureSteam
        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Легко использовать

        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Время нагрева
        2  мин
        Длина шланга
        1,6  м
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Долив в любое время
        Да
        Безопасен для всех видов тканей
        Подходит даже для шелка
        Система автоотключения
        Да
        Метод хранения
        Фиксация Carry-lock
        Объем резервуара для воды
        1500  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        120  г/мин
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Мощность
        2400  Вт
        Безопасность и удобство использования
        Да
        Подошва
        T-ionicGlide
        Паровой удар
        250  г
        Паровой носик
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Интенсивный выброс пара
        Да
        Давление
        Максимальное давление насоса — 5,2 бар

      • Забота об окружающей среде

        Режим энергосбережения
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        Размеры упаковки
        40 x 23 x 28  см
        Габариты изделия
        35,4 x 19,3 x 22,4  см
        Вес утюга
        1,2  кг
        Вес утюга + подставка
        (с 1 картриджем) 3,19  кг

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