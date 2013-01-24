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PerfectCare Compact

Парогенератор

GC7805/20
Общая оценка / 5
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
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    PerfectCare Compact Парогенератор

    GC7805/20
    Общая оценка / 5

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Compact Парогенератор

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Compact Парогенератор

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах

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      Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

      Самый компактный из наших парогенераторов

      • Максимальное давление насоса — 5,3 бар
      • Паровой удар до 250 г
      • Резервуар для воды емкостью 1,5 литра
      • Фиксация Carry-lock
      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

      Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

      Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

      Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

      Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

      Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

      Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

      Большой резервуар для длительного использования

      Большой резервуар для длительного использования

      Прозрачный резервуар объемом 1,5 литра обеспечивает 1,5 часа непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном.

      Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

      Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

      Встроенная система Smart Calc-Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.

      Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide обеспечивает легкое скольжение

      Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide обеспечивает легкое скольжение

      Наша особая подошва SteamGlide с антипригарным и устойчивым к царапинам покрытием легко скользит по любой ткани. Ее также легко очищать.

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В режиме ECO можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

      Протестировано и одобрено независимыми экспертами

      Знак качества Woolmark Gold гарантирует безопасное глажение любых шерстяных тканей. Наши паровые утюги с технологией OptimalTEMP первыми и единственными получили эту сертификацию.

      Технические характеристики

      • Технология

        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Без необходимости регулировки температуры
        Да
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Технология ProVelocity
        Да
        Процессор Smart Control
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 120  г/мин
        Мощность
        2400  Вт
        Давление
        максимальное давление насоса — 5,3 бар
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        До 250  г
        Контролируемая подача пара
        Да
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        напряжение
        220–240  В

      • Легко использовать

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Превосходное скольжение подошвы
        4  звезд
        Название подошвы
        Подошва SteamGlide
        Объем резервуара для воды
        1500  мл
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Длина шланга
        1,6  м
        Встроенная розетка
        Да
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Заостренный паровой носик
        Да
        Готовность к использованию
        • Световой индикатор
        • Звуковой сигнал
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4  звезд
        Возможность использования водопроводной воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Smart Calc Clean
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Индикатор
        • Звук
        • без картриджей и лишних затрат

      • Аксессуары в комплекте

        Контейнер Calc Clean
        Да

      • Хранение

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Отделение для хранения шнура
        Velcro Fix
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        23 x 27,5 x 39,3  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        19,3 x 22,3 x 37,3  см
        Вес (с упаковкой)
        3,85  кг
        Вес утюга
        1,2  кг
        Вес утюга + подставка
        2,95  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Экономия энергии*
        30  %
        Использование переработанного пластика
        30  %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Деминерализованная вода

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