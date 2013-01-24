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PerfectCare Compact Plus

Парогенератор

GC7920/20
Общая оценка / 5
  • Завершайте глажение на 30 минут раньше Завершайте глажение на 30 минут раньше Завершайте глажение на 30 минут раньше
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    PerfectCare Compact Plus Парогенератор

    GC7920/20
    Общая оценка / 5

    Завершайте глажение на 30 минут раньше

    Настолько быстро и удобно, что вам больше не придется задумываться о прожигании одежды. Завершайте глажение быстрее, ведь вам доступно вдвое больше пара, чем в паровом утюге. Никаких параметров, быстрый результат и более эффективное удаление складок. Теперь вы сможете гладить все вещи за один сеанс. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Compact Plus Парогенератор

    Завершайте глажение на 30 минут раньше

    Настолько быстро и удобно, что вам больше не придется задумываться о прожигании одежды. Завершайте глажение быстрее, ведь вам доступно вдвое больше пара, чем в паровом утюге. Никаких параметров, быстрый результат и более эффективное удаление складок. Теперь вы сможете гладить все вещи за один сеанс. Узнать обо всех преимуществах

    Завершайте глажение на 30 минут раньше

    Настолько быстро и удобно, что вам больше не придется задумываться о прожигании одежды. Завершайте глажение быстрее, ведь вам доступно вдвое больше пара, чем в паровом утюге. Никаких параметров, быстрый результат и более эффективное удаление складок. Теперь вы сможете гладить все вещи за один сеанс. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Compact Plus Парогенератор

    Завершайте глажение на 30 минут раньше

    Настолько быстро и удобно, что вам больше не придется задумываться о прожигании одежды. Завершайте глажение быстрее, ведь вам доступно вдвое больше пара, чем в паровом утюге. Никаких параметров, быстрый результат и более эффективное удаление складок. Теперь вы сможете гладить все вещи за один сеанс. Узнать обо всех преимуществах

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      Завершайте глажение на 30 минут раньше

      По сравнению с паровым утюгом Philips Azur*

      • Максимальное давление насоса — 6,5 бар
      • Паровой удар до 430 г
      • Съемный резервуар для воды 1,5 л
      • Фиксация Carry-lock
      Без риска прожечь ткань

      Без риска прожечь ткань

      Даже если вам приходится отвлекаться на другие задачи, вы никогда не прожжете свои вещи. Благодаря технологии OptimalTEMP наш парогенератор не сможет прожечь ткань, которую можно гладить утюгом. Вы даже можете оставить его прямо на одежде или гладильной доске. Больше никаких следов или блеска. Гарантированно.

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Если вам необходимо избавиться от самых серьезных складок, положитесь на технологию постоянной подачи пара. Смотрите, как разглаживаются складки, когда вы используете немного дополнительного пара для их устранения. Эта технология также отлично подходит для вертикального отпаривания занавесок или придания свежести вещам, хранящимся на вешалках.

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Благодаря компактному размеру ее легко перемещать во время глажения вещей. Она легко помещается на гладильной доске, но не стоит думать, что небольшой размер означает малую мощность — благодаря уникальной технологии ProVelocity наши парогенераторы имеют высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах.

      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

      Прозрачный резервуар объемом 1,5 литра обеспечивает до полутора часов непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном в любой момент.

      Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

      Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

      Наша встроенная система удаления налета Smart Calc Clean поможет вам поддерживать парогенератор в отличном состоянии. Система напомнит вам о необходимости удаления налета, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер можно использовать повторно, поэтому с ним вы сможете сэкономить средства, которые могли бы потратить на дополнительные картриджи.

      Без необходимости регулировки температуры

      Без необходимости регулировки температуры

      Сократите ежедневный процесс глажения на один шаг. Теперь вам не придется разделять ткани или менять параметры и ждать изменения температуры. Благодаря OptimalTEMP вы можете гладить все подряд — от джинсов до шелковых изделий — без изменения температуры.

      Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide для гладкого скольжения

      Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide для гладкого скольжения

      Наша особая подошва SteamGlide с антипригарным и устойчивым к царапинам покрытием легко скользит по любой ткани. Ее также легко очищать.

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

      Простое и безопасное автоматическое выключение

      Простое и безопасное автоматическое выключение

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Технические характеристики

      • Технология

        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Без необходимости регулировки температуры
        Да
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Технология ProVelocity
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 120  г/мин
        Питание
        2400  Вт
        Давление
        Максимальное давление насоса — 6,5 бар
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        До 430  г
        Контролируемая подача пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        напряжение
        220–240  В

      • Легко использовать

        Автоотключение
        Да
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Превосходное скольжение подошвы
        4  звезд
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4  звезд
        Название подошвы
        Подошва SteamGlide
        Объем резервуара для воды
        1500  мл
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Длина шланга
        1,6  м
        Встроенная розетка
        Да
        Длина шнура питания
        1,65  м
        Готовность к использованию
        • Световой индикатор
        • Звуковой сигнал
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Заостренный паровой носик
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Smart Calc Clean
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Индикатор
        • Звук

      • Накопитель

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Отделение для хранения шнура
        Velcro Fix
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Аксессуары в комплекте

        Контейнер Calc Clean
        Да

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        23 x 26,5 x 42,6  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        20 x 23,3 x 37,1  см
        Вес (с упаковкой)
        3,85  кг
        Вес утюга
        1,3  кг
        Вес утюга + подставка
        2,8  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Экономия энергии*
        35  %
        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Использование переработанного пластика
        15  %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Дизайн

        цвет
        Синий

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            • На основании сеанса глажения продолжительностью 2 часа
            • Экономия до 35 % электроэнергии на основании данных IEC 603311 по сравнению с моделью GC6734.