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Парогенератор

GC8080
Общая оценка / 5
  • Мощная система глажения с подачей пара Мощная система глажения с подачей пара Мощная система глажения с подачей пара
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    Парогенератор

    GC8080
    Общая оценка / 5

    Мощная система глажения с подачей пара

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Парогенератор

    Мощная система глажения с подачей пара

    Мощная система глажения с подачей пара

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Парогенератор

    Мощная система глажения с подачей пара

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      Мощная система глажения с подачей пара

      Возможность наполнения отсоединяемого резервуара для воды в любой момент

      Постоянная подача пара до 120 г/мин

      Постоянная подача пара до 120 г/мин

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

      Легкий утюг для глажения без усилий

      Вес утюга составляет всего 1,2 кг, что обеспечивает простое и комфортное глажение.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Управляемая очистка от накипи
        Easy Rinse
        Длина шланга
        1,9  м
        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Разглаживание складок

        Подошва
        Оптимальная система отверстий
        Вертикальное отпаривание
        Продолжительный вертикальный выброс пара

      • Легко использовать

        Эффективное глажение труднодоступных мест
        • Кнопка переключения режимов
        • Паровой носик

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