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Мощная система глажения с подачей пара
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная система глажения с подачей пара
Мощная система глажения с подачей пара
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная система глажения с подачей пара
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Вес утюга составляет всего 1,2 кг, что обеспечивает простое и комфортное глажение.
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Легко использовать
GC026/00
GC026/30
GC026/80