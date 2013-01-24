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Отличные результаты, минимум усилий
Мощный и удивительно компактный, этот парогенератор обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря наличию отсоединяемого резервуара для воды большого (1,4 л) объема можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отличные результаты, минимум усилий
Мощный и удивительно компактный, этот парогенератор обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря наличию отсоединяемого резервуара для воды большого (1,4 л) объема можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар.
Отличные результаты, минимум усилий
Мощный и удивительно компактный, этот парогенератор обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря наличию отсоединяемого резервуара для воды большого (1,4 л) объема можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отличные результаты, минимум усилий
Мощный и удивительно компактный, этот парогенератор обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря наличию отсоединяемого резервуара для воды большого (1,4 л) объема можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар.
Подошва, сочетающая превосходное керамическое покрытие для превосходного скольжения по любым тканям и тщательно продуманную конструкцию отверстий для эффективного удаления складок.
Для глажения без усилий необходим большой объем пара. Высокий уровень подачи пара требует постоянного заполнения резервуара для воды. Резервуар для воды большого (1,4 л) объема сокращает необходимость в частом заполнении.
Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Паровой удар 120 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.
Уникальный паровой носик со специальными отверстиями для пара на кончике позволяет пару проникать к самым мелким и труднодоступным деталям одежды.
Вес утюга составляет всего 1,2 кг, что обеспечивает простое и комфортное глажение.
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Легко использовать
Гладкое скольжение
Технические характеристики
Вес и габариты
GC026/00
GC026/30
GC026/80