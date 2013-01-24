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Парогенератор

GC8220
Общая оценка / 5
  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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    Парогенератор

    GC8220
    Общая оценка / 5

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощный и удивительно компактный, этот парогенератор обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря наличию отсоединяемого резервуара для воды большого (1,4 л) объема можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Парогенератор

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощный и удивительно компактный, этот парогенератор обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря наличию отсоединяемого резервуара для воды большого (1,4 л) объема можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар.

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощный и удивительно компактный, этот парогенератор обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря наличию отсоединяемого резервуара для воды большого (1,4 л) объема можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Парогенератор

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощный и удивительно компактный, этот парогенератор обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением, что делает глажение быстрым и легким. Благодаря наличию отсоединяемого резервуара для воды большого (1,4 л) объема можно гладить в течение нескольких часов без необходимости добавления воды в резервуар.

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      Отличные результаты, минимум усилий

      Непрерывная мощная подача пара, резервуар для воды 1,4 литра

      Подошва SteamGlide для мощного парового потока и превосходного скольжения

      Подошва SteamGlide для мощного парового потока и превосходного скольжения

      Подошва, сочетающая превосходное керамическое покрытие для превосходного скольжения по любым тканям и тщательно продуманную конструкцию отверстий для эффективного удаления складок.

      Отсоединяемый резервуар для воды большого (1,4 л) объема

      Отсоединяемый резервуар для воды большого (1,4 л) объема

      Для глажения без усилий необходим большой объем пара. Высокий уровень подачи пара требует постоянного заполнения резервуара для воды. Резервуар для воды большого (1,4 л) объема сокращает необходимость в частом заполнении.

      Давление пара до 4,5 бар для быстрого глажения

      Давление пара до 4,5 бар для быстрого глажения

      Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

      Постоянная подача пара до 110 г/мин.

      Постоянная подача пара до 110 г/мин.

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

      Паровой удар 120 г помогает легко разгладить даже самые неподатливые складки

      Паровой удар 120 г помогает легко разгладить даже самые неподатливые складки

      Паровой удар 120 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

      Паровой носик позволяет гладить в труднодоступных местах

      Уникальный паровой носик со специальными отверстиями для пара на кончике позволяет пару проникать к самым мелким и труднодоступным деталям одежды.

      Легкий утюг для глажения без усилий

      Вес утюга составляет всего 1,2 кг, что обеспечивает простое и комфортное глажение.

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        Блокирование кнопки выпуска пара
        Управляемая очистка от накипи
        Простая чистка
        Длина шнура
        2,5  м
        Длина шланга
        • 1,9  м
        • 1,9  м
        Безопасен в использовании
        Автоматическая защита от перегрева
        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Разглаживание складок

        Подошва
        Оптимальная система отверстий
        Вертикальное отпаривание
        Продолжительный вертикальный выброс пара

      • Легко использовать

        Управление
        • Индикатор готовности пара
        • Индикатор нагрева
        • Настройка подачи пара
        • Индикатор заполненности резервуара
        Простота установки и хранения
        • Простое хранение сетевого шнура и шланга
        • Увеличенное отверстие для залива воды
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        • Кнопка переключения режимов
        • Паровой носик
        Емкость для воды
        Кристально чистый

      • Гладкое скольжение

        Подошва
        Подошва SteamGlide

      • Технические характеристики

        Потребляемая мощность бойлера
        1200
        Частота
        50—60
        Потребляемая мощность утюга
        800
        напряжение
        220—240

      • Вес и габариты

        Габариты изделия
        350 X 350 X 250
        Вес продукта
        6,06

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