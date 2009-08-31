Ключевые слова для поиска

  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий

    8400 series Парогенератор

    GC8420/02

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощная и в тоже время удивительно компактная, эта паровая система обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой резервуар для воды можно заполнять в любое время в любом месте, что делает глажение быстрым и легким.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    8400 series Парогенератор

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Отличные результаты, минимум усилий

    Скажите нет компромиссам.

    • 1,6 л
    Давление до 5 бар

    Давление до 5 бар

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

    Паровой удар до 160 г

    Паровой удар до 160 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Постоянная подача пара до 110 г/мин.

    Постоянная подача пара до 110 г/мин.

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Съемный резервуар для воды 1,6 л

    Съемный резервуар для воды 1,6 л

    Большая емкость резервуара позволяет гладить с паром без необходимости постоянно доливать воду. Резервуар вмещает количество воды, достаточное, чтобы обеспечить до 3 часов непрерывной подачи пара. Благодаря съемному резервуару вы получаете возможность доливать воду в любое удобное время. Это обеспечивает продолжительную и мощную подачу пара.

    Термостойкий коврик для безопасного расположения горячего утюга

    Термостойкий коврик для безопасного расположения горячего утюга

    Для более комфортного глажения оставляйте утюг в любом удобном месте на термостойком коврике во время отдыха. Вам не придется постоянно напрягать запястье, чтобы ставить утюг вертикально. Высокая степень термостойкости коврика сохраняется даже при нагревании подошвы утюга до 250° C.

    Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

    Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

    Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

    Надежная фиксация утюга на базовой станции

    Надежная фиксация утюга на базовой станции

    Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

    Совмещенное отделение для хранения сетевого шнура и шланга

    Совмещенное отделение для хранения сетевого шнура и шланга

    Отделение для хранения позволяет аккуратно хранить сетевой шнур и шланг внутри основания или обмотав вокруг него. Оцените все преимущества компактного дизайна с удобным размещением сетевого шнура и шланга.

    Съемный резервуар для воды

    Благодаря съемному резервуару воду можно доливать в любое время в любом месте. Все очень легко и удобно! Просто снимите резервуар и долейте столько воды, сколько вам необходимо. Установите резервуар обратно - и можно продолжать гладить.

    • Аксессуары

      Включено в комплект
      Термостойкий коврик для утюга

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240  V
      Частота
      50—60  Hz
      Потребляемая мощность бойлера
      1200  W
      Потребляемая мощность утюга
      800  W
      Время нагревания
      2  minute(s)

    • Удобство использования

      Управление
      • Индикатор нагрева
      • Настройка подачи пара
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      • Кнопка переключения режимов
      • Паровой носик
      Простая установка и хранение
      • Фиксация для переноски Carry-lock
      • Простое хранение сетевого шнура и шланга

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Подошва SteamGlide

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      1,8  m
      Управляемая очистка от накипи
      Простая очистка
      Эргономичный дизайн утюга
      Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение
      Длина шланга
      1,9  m
      Безопасен в использовании
      Автоматическая защита от перегрева
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Продолжительный вертикальный выброс пара
      Постоянная подача пара
      До 110 г/мин
      Подошва
      Оптимальная система отверстий
      Паровой удар
      До 160 г/мин
      Подача пара под давлением
      До 5  bar

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.