Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Парогенератор

GC8420
Общая оценка / 5
  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Парогенератор

    GC8420
    Общая оценка / 5

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощная и в тоже время удивительно компактная, эта паровая система обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой резервуар для воды можно заполнять в любое время в любом месте, что делает глажение быстрым и легким. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Парогенератор

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощная и в тоже время удивительно компактная, эта паровая система обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой резервуар для воды можно заполнять в любое время в любом месте, что делает глажение быстрым и легким. Узнать обо всех преимуществах

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощная и в тоже время удивительно компактная, эта паровая система обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой резервуар для воды можно заполнять в любое время в любом месте, что делает глажение быстрым и легким. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Парогенератор

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощная и в тоже время удивительно компактная, эта паровая система обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой резервуар для воды можно заполнять в любое время в любом месте, что делает глажение быстрым и легким. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все steam-generator-iron

      Отличные результаты, минимум усилий

      Скажите нет компромиссам.

      • 1,6 л
      Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Давление до 5 бар

      Давление до 5 бар

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

      Паровой удар до 160 г

      Паровой удар до 160 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Постоянная подача пара до 110 г/мин.

      Постоянная подача пара до 110 г/мин.

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

      Съемный резервуар для воды 1,6 л

      Съемный резервуар для воды 1,6 л

      Большая емкость резервуара позволяет гладить с паром без необходимости постоянно доливать воду. Резервуар вмещает количество воды, достаточное, чтобы обеспечить до 3 часов непрерывной подачи пара. Благодаря съемному резервуару вы получаете возможность доливать воду в любое удобное время. Это обеспечивает продолжительную и мощную подачу пара.

      Термостойкий коврик для безопасного расположения горячего утюга

      Термостойкий коврик для безопасного расположения горячего утюга

      Для более комфортного глажения оставляйте утюг в любом удобном месте на термостойком коврике во время отдыха. Вам не придется постоянно напрягать запястье, чтобы ставить утюг вертикально. Высокая степень термостойкости коврика сохраняется даже при нагревании подошвы утюга до 250° C.

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Надежная фиксация утюга на базовой станции

      Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

      Совмещенное отделение для хранения сетевого шнура и шланга

      Совмещенное отделение для хранения сетевого шнура и шланга

      Отделение для хранения позволяет аккуратно хранить сетевой шнур и шланг внутри основания или обмотав вокруг него. Оцените все преимущества компактного дизайна с удобным размещением сетевого шнура и шланга.

      Съемный резервуар для воды

      Благодаря съемному резервуару воду можно доливать в любое время в любом месте. Все очень легко и удобно! Просто снимите резервуар и долейте столько воды, сколько вам необходимо. Установите резервуар обратно - и можно продолжать гладить.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Включено в комплект
        Термостойкий коврик для утюга

      • Комфортное глажение

        Управляемая очистка от накипи
        Простая чистка
        Длина шнура
        1,8  м
        Эргономичный дизайн утюга
        Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение
        Длина шланга
        1,9  м
        Безопасен в использовании
        Автоматическая защита от перегрева
        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 110 г/мин
        Подача пара под давлением
        До 5  бар
        Подошва
        Оптимальная система отверстий
        Паровой удар
        до 160 г/мин
        Вертикальное отпаривание
        Продолжительный вертикальный выброс пара

      • Легко использовать

        Управление
        • Индикатор готовности пара
        • Индикатор нагрева
        • Настройка подачи пара
        • Индикатор заполненности резервуара
        Простота установки и хранения
        • Фиксация для переноски Carry-lock
        • Простое хранение сетевого шнура и шланга
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        • Кнопка переключения режимов
        • Паровой носик
        Емкость для воды
        Съемный

      • Гладкое скольжение

        Подошва
        Подошва SteamGlide

      • Технические характеристики

        Потребляемая мощность бойлера
        1200  Вт
        Частота
        50—60  Гц
        Потребляемая мощность утюга
        800  Вт
        Время нагревания
        2  минут(ы)
        напряжение
        220—240  В

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии