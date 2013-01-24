Съемный резервуар для воды

Благодаря съемному резервуару воду можно доливать в любое время в любом месте. Все очень легко и удобно! Просто снимите резервуар и долейте столько воды, сколько вам необходимо. Установите резервуар обратно - и можно продолжать гладить.