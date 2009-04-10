GC8460/02
Отличные результаты, минимум усилий
Мощная и в тоже время удивительно компактная, эта паровая система обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой резервуар для воды можно заполнять в любое время в любом месте, что делает глажение быстрым и легким.Узнать обо всех преимуществах
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Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Большая емкость резервуара позволяет гладить с паром без необходимости постоянно доливать воду. Резервуар вмещает количество воды, достаточное, чтобы обеспечить до 3 часов непрерывной подачи пара. Благодаря съемному резервуару вы получаете возможность доливать воду в любое удобное время. Это обеспечивает продолжительную и мощную подачу пара.
Для более комфортного глажения оставляйте утюг в любом удобном месте на термостойком коврике во время отдыха. Вам не придется постоянно напрягать запястье, чтобы ставить утюг вертикально. Высокая степень термостойкости коврика сохраняется даже при нагревании подошвы утюга до 250° C.
Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.
Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.
Благодаря функции автоматического сматывания шнура, достаточно просто нажать кнопку, чтобы убрать сетевой шнур.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Благодаря съемному резервуару воду можно доливать в любое время в любом месте. Все очень легко и удобно! Просто снимите резервуар и долейте столько воды, сколько вам необходимо. Установите резервуар обратно - и можно продолжать гладить.
Аксессуары
Технические характеристики
Удобство использования
Гладкое скольжение
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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