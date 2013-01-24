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Парогенератор

GC8520
Общая оценка / 5
1 награда
  • Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий Отличные результаты, минимум усилий
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    Парогенератор

    GC8520
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой съемный резервуар для воды можно заполнять в любое время, что делает процесс глажения быстрым и легким. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Парогенератор

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой съемный резервуар для воды можно заполнять в любое время, что делает процесс глажения быстрым и легким. Узнать обо всех преимуществах

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой съемный резервуар для воды можно заполнять в любое время, что делает процесс глажения быстрым и легким. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Парогенератор

    Отличные результаты, минимум усилий

    Мощный и удобный утюг Philips обеспечивает непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой съемный резервуар для воды можно заполнять в любое время, что делает процесс глажения быстрым и легким. Узнать обо всех преимуществах

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      Отличные результаты, минимум усилий

      Глажение без компромиссов

      • 1,6 л
      Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

      Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

      Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.

      Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Экономия 20 % энергии и 40 % воды

      Экономия 20 % энергии и 40 % воды

      В экорежиме вы можете сэкономить 20 % энергии и 40 % воды. Экорежим утюга Philips — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.

      Постоянная подача пара до 120 г/мин

      Постоянная подача пара до 120 г/мин

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

      Паровой удар до 200 г

      Паровой удар до 200 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Давление до 5 бар

      Давление до 5 бар

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

      Съемный резервуар для воды 1,6 л

      Съемный резервуар для воды 1,6 л

      Большая емкость резервуара позволяет гладить с паром без необходимости постоянно доливать воду. Резервуар вмещает количество воды, достаточное, чтобы обеспечить до 3 часов непрерывной подачи пара. Благодаря съемному резервуару вы получаете возможность доливать воду в любое удобное время. Это обеспечивает продолжительную и мощную подачу пара.

      Надежные картриджи, блокирующие накипь, избавят вас от этой проблемы надолго

      Надежные картриджи, блокирующие накипь, избавят вас от этой проблемы надолго

      Картриджи с продолжительным сроком службы препятствуют образованию накипи, обеспечивая лучшую защиту системы

      Простая промывка без дополнительных приспособлений

      Чтобы продлить срок службы системы глажения, рекомендуется промывать внутреннюю часть основания системы. Доступ осуществляется легко благодаря специальной кнопке для промывания. При этом не требуется использование дополнительных принадлежностей.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Подача пара
        Да
        Постоянная подача пара
        120  г/мин
        Паровой удар
        200  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Давление
        До 5
        Настройка подачи пара
        Да
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2200  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        1600  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Съемный резервуар для воды
        Долив в любое время
        Да
        Время нагрева
        2  мин.
        Метод хранения
        Фиксация Carry-lock
        Хранение шланга
        Фиксатор шланга
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Длина шланга
        1,9  м

      • Забота об окружающей среде

        Энергосбережение
        20 % экономия энергии

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Капсулы очистки от накипи, промывка
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        Масса утюга
        1,2  кг
        Вес утюга + подставка
        5,2  кг

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