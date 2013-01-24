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PerfectCare Aqua

Парогенератор

GC8620
Общая оценка / 5
1 награда
  • Ультрабыстрое глажение Ультрабыстрое глажение Ультрабыстрое глажение
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    PerfectCare Aqua Парогенератор

    GC8620
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Ультрабыстрое глажение

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PerfectCare Aqua Парогенератор

    Ультрабыстрое глажение

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    Ультрабыстрое глажение

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PerfectCare Aqua Парогенератор

    Ультрабыстрое глажение

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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      Ультрабыстрое глажение

      без необходимости регулировки температуры

      • Давление до 5 бар
      • Паровой удар 180 г
      • Встроенный резервуар для воды 2,2 л
      Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

      Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

      Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Прибор оснащен революционной технологией: 1) улучшенный процессор Smart Control точно регулирует температуру подошвы, поэтому нет необходимости вручную настраивать температуру; 2) мощная циклоническая камера обеспечивает более мощную и постоянную подачу пара для быстрого и простого глажения.

      Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

      Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

      Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Экономия энергии при помощи ЭКОРЕЖИМА

      Экономия энергии при помощи ЭКОРЕЖИМА

      Используя ЭКОРЕЖИМ с уменьшенным количеством пара, можно сэкономить энергию и сохранить отличные результаты глажения.

      Новая подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Новая подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Новая подошва SteamGlide — это лучшая подошва от Philips. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

      Возможность использования водопроводной воды; долив воды в любой момент глажения

      Парогенератор предназначен для использования с водопроводной водой. Если во время глажения вода в резервуаре закончилась, вы можете легко и быстро долить воду, не выключая прибор.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP от Philips гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Во время глажения нет необходимости возвращать утюг на базу — нагретую подошву можно спокойно оставлять на одежде или хлопковом покрытии гладильной доски. Технология защищает гладильную доску и допускающие глажение ткани от повреждений, а также обеспечивает удобство и уменьшение нагрузки на запястье.

      Паровой удар до 180 г

      Паровой удар до 180 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

      Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

      Протестировано и одобрено независимыми экспертами по тканям

      Протестировано и одобрено независимыми экспертами по тканям

      Утюг протестирован и одобрен независимыми экспертами в области текстиля — DWI, IWTO и Woolmark. Программа Woolmark Apparel Care помогает потребителям выбрать качественные средства для ухода за одеждой, которые были одобрены компанией Woolmark для использования с изделиями из шерсти. На настоящий момент Philips OptimalTEMP является единственной технологией, которая была отмечена сертификатом Woolmark Gold. Вы можете быть уверены, что продукты для ухода за одеждой, одобренные Woolmark Apparel Care, идеально подходят для любых шерстяных вещей.

      Давление до 5 бар

      Давление до 5 бар

      Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

      Большой полностью прозрачный резервуар для воды 2,2 л

      Большой резервуар для воды 2,2 л позволяет гладить до 3 часов без необходимости долива воды. Это ускоряет и упрощает процесс глажения. Превосходный дизайн полностью прозрачного резервуара для воды позволяет определять уровень воды со всех сторон.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Технология OptimalTEMP
        Да
        Давление
        Давление до 5 бар
        Паровой удар
        180  г
        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Безопасность и удобство использования
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Паровой носик
        Да
        Питание
        2400  Вт

      • Легко использовать

        Время нагрева
        2  мин
        Долив в любое время
        Да
        Безопасен для всех видов тканей
        Подходит даже для шелка
        Объем резервуара для воды
        2200  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Длина шланга
        1,7  м
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да
        Очистка от накипи
        Easy De-calc

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В

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