Большой полностью прозрачный резервуар для воды 2,2 л

Большой резервуар для воды 2,2 л позволяет гладить до 3 часов без необходимости долива воды. Это ускоряет и упрощает процесс глажения. Превосходный дизайн полностью прозрачного резервуара для воды позволяет определять уровень воды со всех сторон.